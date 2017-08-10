В Венесуэле цены выросли в 15 раз за год

В Венесуэле инфляция с начала года и по июль составила 248,6%. Об этом рассказал представитель финансового комитета Национальной Ассамблеи (парламент страны) Анхель Альварадо.

В июле потребительские цены в стране выросли на 26% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1501% в годовом выражении, отметил он. В июне инфляция в Венесуэле составила 21,4% относительно предыдущего месяца.

«Ускорение инфляции в помесячном выражении связано с низким предложением долларов США на официальном рынке, быстрой девальвацией национальной валюты (боливара) на черном рынке, а также с политической неопределенностью, которая наносит серьезный вред экономической динамике в целом», - пояснил он.

По его словам, правительство Венесуэлы печатает деньги для обеспечения объявленного ранее повышения минимального уровня зарплат, а это способствует ускорению инфляции.