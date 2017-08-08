«Роснефть» одолжила Венесуэле $6 млрд

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и президент Венесуэлы Николас Мадуро Miraflores Palace / Handout via REUTERS

«Роснефть» заплатила за поставки нефти из Венесуэлы $6 млрд предоплаты, рассказал советник президента «Роснефти» Александр Крастилевский во время телеконференции. Из этих $6 млрд $5,7 млрд - это само тело предоплаты, а остальное - проценты. Но все авансы хорошо защищены, утверждает вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. «Мы принимаем все меры, чтобы иметь эти предоплаты в формате, который имеет высокий уровень обеспечения по осуществляемым платежам», - отметил он.

Поставки по контрактам с предоплатой начались в 2016 г., констатировал Крастилевский. С тех пор Венесуэла поставила «Роснефти» нефти на $743 млн, а еще $489 млн составило погашение процентов, отмечает он. Окончательного погашения долгов по предоплате «Роснефть» ожидает в 2019 г., новых контрактов пока не предвидится. «Сегодня нет никаких планов осуществления дальнейших предоплат. Но ситуация может измениться в зависимости от ситуации с нашим контрагентом», - отметил Федоров.

До этого момента было известно о нескольких предоплатах « Роснефти » в адрес венесуэльской PDVSA на общую сумму $2,5 млрд.

По каким контрактам были авансы, представитель «Роснефти» не говорит. Сейчас у российской госкомпании два договора с венесуэльской на покупку нефти. Первый был подписан в мае 2014 г., по нему «Роснефть» должна была купить 1,6 млн т нефти и 7,5 млн т нефтепродуктов в течение пяти лет, второй – в ноябре 2014 г., также на пять лет и 1,6 млн т нефти и 9 млн т нефтепродуктов. Третий контракт компании заключили в 2015 г. сроком на год с возможностью продления на три, но по нему уже «Роснефть» должна была поставлять нефть PDVSA (сколько – не разглашалось).

По первому контракту поставки начались еще в 2014 г., за несколько месяцев тогда было отгружено 375 000 т, сообщала «Роснефть». Идут ли поставки по второму контракту, а также сколько нефти было отгружено самой «Роснефти» с 2014 г., представитель компании говорить пока не стал.

3 августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания собирается наращивать сотрудничество в энергетическом секторе Венесуэлы (цитата по ТАСС): «Как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда не уйдем и никто нас не сможет оттуда выгнать».

В Венесуэле крупнейшие в мире запасы нефти – 47 млрд т, говорится в отчете BP Statistical Review за прошлый год. Следующая – Саудовская Аравия (36,6 млрд т), запасы России – 15 млрд т.

Ожесточенное противостояние президента Венесуэлы Николаса Мадуро и парламента, а также катастрофическая ситуация в экономике страны заставляют кредиторов готовиться к ее дефолту, пишут в докладе «Как реструктурировать венесуэльский долг» специалист юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Ли Бьюкхейт и профессор американского Duke University Мит Гулати.

По их оценке, долг Венесуэлы превышает $100 млрд, из них около $60 млрд приходятся на облигации правительства и PDVSA. По подсчетам инвестбанка Caracas Capital Markets, в этом году стране нужно погасить $5 млрд внешнего долга, в том числе $725 млн – в августе и $3,5 млрд по облигациям PDVSA – в октябре и ноябре. Но валютные резервы Венесуэлы сократились до $10 млрд. Причем, по данным S&P Global Ratings, ликвидных средств там лишь около $3 млрд, а остальное – золото, которое быстро продать сложно.