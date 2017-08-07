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Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: $1 млрд на Венесуэлу

«Роснефть» заплатила венесуэльской PDVSA аванс в $1 млрд

Инвестиции в Венесуэлу опасные, но политика важнее

«Роснефть» в 2016 г. выдала венесуэльской госкомпании PDVSA четыре аванса за поставки нефти на общую сумму $1,5 млрд. А в апреле 2017 г. – еще на $1 млрд (57 млрд руб. по курсу ЦБ на дату перечисления), следует из отчета «Роснефти» за первое полугодие. За 1,5 года авансы приблизились к $2,5 млрд.

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