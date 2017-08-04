Чистая прибыль «Роснефти» за полугодие упала на 20%, свободный денежный поток – на 35%

Чистая прибыль «Роснефти» за полугодие упала на 20% Sergei Karpukhin / Reuters

«Роснефть» отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль компании снизилась на 20% к уровню прошлого года до 81 млрд руб., а свободный денежный поток на 35% до 128 млрд руб. Компания это объясняет волатильностью курса рубля и плановым ростом капитальных затрат по проектам соответственно.

Основное падение чистой прибыли пришлось на I квартал 2017 г. (в четыре раза до 13 млрд руб.). По итогам II квартала она выросла в пять раз до 68 млрд руб., это обусловлено эффектом положительных курсовых разниц, признается компания в отчете. В сравнении с 2016 г. чистая прибыль снизилась в связи с тем, что доля контролирующих акционеров «Роснефти» в части активов уменьшилась, следует из отчета.

«⁠⁠⁠Результаты «Роснефти» совпали с нашими ожиданиями», - говорит аналитик БКС Кирилл Таченников. Компания сумела удержать выручку несмотря на падение цен на нефть во II квартале благодаря росту продаж нефти на 16%, EBITDA снизилась незначительно (до 306 млрд руб. во II квартале), денежный поток остался положительным с учетом корректировки на погашение предоплат, говорит Таченников.

Повышение цены на нефть на 33% в долларовом выражении и почти на 10% в рублях способствовало росту продаж, но налоговый маневр и высокая волатильность нефтяных котировок и курса привели к снижению операционной рентабельности, комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко.

При этом чистый долг «Роснефти» вырос на 47% до 2,2 трлн руб., а в сравнении с I кварталом рост был лишь 13%. Компания объясняет это «приобретением новых активов и ослаблением курса рубля на отчетную дату».

Так, в I квартале «Роснефть» купила за 40 млрд руб. у принадлежащей Эдуарду Худайнатову «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) компанию «ННК – Проекты». Это месторождения Кондинское, Западно-Эргинское, Чапровское и Ново-Ендырское в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, 27 апреля «Роснефть» завершила покупку 100%-ной доли в «Бурение сервис технологиях» за 9 млрд руб. После 30 июля «Роснефть» купила лицензию на Эргинское месторождение за 20,07 млрд руб.

Общий долг компании на конец II квартала снизился до 3,4 трлн руб. (на 4,2% меньше, чем в начале года).

Несмотря на падение чистой прибыли в отношении аналогичного периода 2016 г. в апреле 2017 г. «Роснефть» выдала новый аванс в рамках контракта с PDVSA в сумме $1,015 млрд (57 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на дату перечисления аванса).

У «Роснефти» с PDVSA давние отношения. В 2014 г. компания заплатила $440 млн за 40%-ное участие в Petrovictoria S.A. для разработки запасов тяжелой нефти в Венесуэле на проекте «Карабобо-2». В прошлом году увеличила долю в проекте до 60% за $500 млн. «Роснефть» в мае, ноябре и декабре выдала PDVSA четыре аванса за поставку нефти на общую сумму $1,5 млрд. Таким образом, с 2014 г. суммарные инвестиции в PDVSA можно оценить почти в $4 млрд.

В конце июня президент Владимир Путин попросил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли». «Мы не обсуждаем просьбы президента, мы их исполняем», - отметил представитель «Роснефти».

27 июля совет директоров решил созвать внеочередное собрание акционеров, на котором в том числе будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов, следует из раскрытия «Роснефти».

Если директора рекомендуют выплату 50% от чистой прибыли, то общие дивиденды компании могут составить 40,5 млрд руб. Даже в случае выплаты 50% прибыли размер дивиденда составит примерно 3,8 руб. на акцию, что соответствует доходности около 1,2%, подсчитал Ващенко.