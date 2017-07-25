ТЭК
Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Дивиденды от Путина

«Роснефть» созывает внеочередное собрание акционеров

Просьба президента Путина о выплате половины прибыли в качестве дивидендов может принести собственникам компании 50 млрд рублей

Просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли», – сказал президент России Владимир Путин главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину за два дня до годового собрания акционеров компании в июне (цитата по kremlin.ru). Но тогда увеличить выплаты было невозможно – повестка годового собрания была сформирована. На собрании акционеры одобрили выплату 35% чистой прибыли, или 63,37 млрд руб., за 2016 г., но Сечин предложил обсудить повышение выплат: это увеличит капитализацию.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике