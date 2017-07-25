«Роснефть» созывает внеочередное собрание акционеров

Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Дивиденды от Путина

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Чуть больше двух месяцев потребуется Игорю Сечину (на фото справа) для исполнения пожелания президента Владимира Путина о повышении дивидендов до 50% Yuri Kadobnov / REUTERS

Просил бы вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли», – сказал президент России Владимир Путин главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину за два дня до годового собрания акционеров компании в июне (цитата по kremlin.ru). Но тогда увеличить выплаты было невозможно – повестка годового собрания была сформирована. На собрании акционеры одобрили выплату 35% чистой прибыли, или 63,37 млрд руб., за 2016 г., но Сечин предложил обсудить повышение выплат: это увеличит капитализацию.