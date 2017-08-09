Экономический кризис и протесты не приводят к смене власти
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Миф о том, что ввергнутый в экономическое прозябание народ восстает и свергает виновный в ухудшении жизни режим, чрезвычайно популярен в некоторых кругах российского общества. Россия, к счастью, не так сильно похожа на Венесуэлу, чтоб проводить параллели, но определенную информацию к размышлению тамошние события могут дать.
Прежде всего, бросается в глаза отсутствие прямой связи между нарастанием экономических трудностей и скорым падением существующего режима: Венесуэла пребывает в тяжелейшем кризисе уже более четырех лет, но президент Мадуро не утратил рычагов власти.
Еще более очевидно, что массовые протестные акции тоже вовсе не являются гарантией неизбежного обрушения власти. В Венесуэле массовые протесты идут последние четыре года, хуже того – уже и кровь многократно пролилась, жертвы исчисляются десятками, но смены режима так и не произошло. Конечно же, массовое недовольство влияет на власть и ослабляет ее, но, как и в случае с экономическими трудностями, длиться все это может еще довольно долго. Санкции и возмущение мирового сообщества тем более не способствуют смягчению нравов власти, что мы без всякой Венесуэлы можем наблюдать и в своем отечестве.
Судя по новостям из далекой страны, Николас Мадуро достаточно уверен в себе, чтобы инициировать и провести общенациональные выборы в учредительное собрание, которое должно запустить конституционную реформу и помочь ему окончательно вывести недовольных президентом из легального политического поля.
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