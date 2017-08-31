Долговые проблемы Венесуэлы растут
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До сих пор правительство Венесуэлы исправно выполняет свои долговые обязательства, несмотря на экономический и политический кризис. Но в последние дни перспективы страны ухудшились. США на прошлой неделе ввели санкции, запрещающие операции с некоторыми ее бондами. Также Каракас проиграл суд на $1,4 млрд, а ураган «Харви» мешает поставлять венесуэльскую нефть в Техас. Как отмечает Financial Times (FT), из-за этого в случае дефолта реструктуризация долга Венесуэлы может стать самой хаотичной в истории.
Новые санкции Вашингтона направлены на то, чтобы правительство президента Николаса Мадуро не могло привлекать деньги в США. Они запрещают американским организациям совершать операции с новыми облигациями и акциями государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) и правительства. Также запрещены сделки с некоторыми из обращающихся бондов, и PDVSA не может получать дивиденды от своего американского нефтеперерабатывающего подразделения Citgo.
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