WSJ сообщила о планах Трампа помешать «Роснефти» получить актив в США

США могут заблокировать сделку «Роснефти» (на фото исполнительный директор компании Игорь Сечин) с американскими активами PdVSA Marco Bello / Reuters

Администрация президента США Дональд Трампа готова заблокировать сделку по получению «Роснефтью» контроля в американской Citgo Petroleum Corp., принадлежащей венесуэльской госкомпании PdVSA, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

PdVSA отдала «Роснефти» 49.9% Citgo в качестве залога по кредитам на $1,5 млрд, полученным PdVSA в 2016 г. для облегчения дефицита ликвидности. Citgo принадлежат в США два НПЗ на побережье Мексиканского залива и один рядом с Чикаго - суммарно они могут перерабатывать 750 000 баррелей сырой нефти в сутки (примерно 5% всей нефтепереработки США). Также компании принадлежат 48 нефтехранилищ и девять нефтепроводов. Всего «Роснефть» заняла PdVSA 20 млрд. Долг PdVSA составляет около $60 млрд, и последние санкции США приблизили госкомпанию к дефолту.

Американские законодатели обеспокоены, что находящаяся под санкциями «Роснефть» может получить контроль в Citgo, и убеждают администрацию президента помешать сделке в рамках закона о национальной безопасности, пишет WSJ. По данным издания, «Роснефть» осознает этот риск и пыталась договориться с венесуэльской стороной о новых залогах. Правительство президента Николаса Мадуро обещало «Роснефти» в качестве залогов и процентов по кредитам участие в крупнейших венесуэльских проектах и будущие поставки венесуэльской нефти. Reuters сообщало в конце июля со ссылкой на источники, что «Роснефть» хочет отказаться от залога в виде акций Citgo, как раз опасаясь санкций США.

Представители Citgo, «Роснетфти» и PdVSA не ответили на запросы WSJ.

Россия уже давно использует свои позиции на мировом энергетическом рынке для поддержания внешней политики, констатирует издание. Кремль продолжает поддержку режима Мадуро, который США объявили диктаторским и обложили санкциями. Финансовая поддержка России помогает выживать режиму Мадуро, в то время как кризис в Венесуэле все больше углубляется, растет внешний долг, а доступ к рынку США сужается.

Сделка «Роснефти» по Citgo может быть заблокирована через Комитет по иностранным инвестициям, который имеет широкие полномочия по блокированию сделок, потенциально угрожающих национальной безопасности, пишет WSJ. Остановить сделку может и американское казначейство, ведь «Роснефть» находится под американскими санкциями.

Даже если «Роснефть» не оставит попыток получить акции Citgo или средства от их продажи в случает дефолта, ей придется стать в длинную очередь кредиторов, пишет WSJ. Большое количество американских компаний, в том числе нефтяной гигант ConocoPhillips, претендуют на активы Citgo как компенсацию за национализацию американских активов в Венесуэле правительством предыдущего президента Уго Чавеса.

Эту сделку уже пытаются обжаловать в суде. Канадская золотодобывающая компания Crystallex в начале года подала в суд на трейдинговую Rosneft Trading S.A. (подконтрольна «Роснефти»), обвинив ее в участии в схеме «мошеннической передачи активов» (fraudulent transfer по законодательству штата Делавэр, где подан иск), сообщала РБК. Crystallex добивается от Венесуэлы компенсации на $1,4 млрд по решению международного арбитража за национализацию золотодобывающего проекта в 2011 г., а Citgo, чью стоимость аналитики оценивают в $3 млрд, — актив, который потенциально можно взыскать.