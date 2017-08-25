Исполнительный указ Трампа впредь запрещает американским банкам любое финансовое взаимодействие с Венесуэлой Ariana Cubillos / AP

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в заявлении пресс-секретаря президента Сары Сандерс.

Исполнительный указ Трампа запрещает финансовым институтам, которые регулируются США, покупать и продавать долларовые бонды, выпущенные правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela (PDVSA). Новые санкции значительно усилят трения между США и Венесуэлой и экономический кризис, охвативший эту южноамериканскую страну, отмечает AP.

«Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами правительства Венесуэлы и PDVSA. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств госсектора Венесуэлы и получение дивидендов от правительства Венесуэлы», — заявила Сандерс. Также блокируется перепродажа уже выпущенных обязательств Венесуэлы, замечает Bloomberg.

По ее словам, санкции нацелены на финансовое истощение «диктаторского режима президента [Николаса] Мадуро» и в то же время оставляют простор для гуманитарной помощи стране. С этой целью минфин США будет выдавать особые разрешения на отдельные транзакции.

Она повторила, что США не приемлют созыва национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента — национальной ассамблеи. Всенародно избранный парламент Венесуэлы подконтролен оппозиции.

Несмотря на глубочайшую рецессию в экономике, правительство Венесуэлы пока платит по облигациям, что позволяет хорошо заработать инвесторам, готовым сильно рисковать. Многие американские инвестфонды владеют венесуэльскими облигациями, предлагающими двузначную, а в некоторые периоды времени – и трехзначную доходность. Совокупный объем обращающихся облигаций правительства Венесуэлы – $65 млрд.

Российский интерес

В начале августа российская «Роснефть» раскрыла, сколько ей должна PDVSA: это $6 млрд по полученным с 2014 г. авансам. Из этих денег $5,7 млрд – предоплата по контрактам с PDVSA, остальное – проценты.

Последний аванс «Роснефть» перечислила PDVSA в апреле, следует из отчета российской компании, а всего с 2014 г. она заплатила PDVSA по предоплате $6,5 млрд. Большую часть, $4 млрд, – в 2014 г., а с мая 2016 г. по апрель 2017 г. – еще $2,5 млрд. Погашения этих долгов «Роснефть» ожидает в 2019 г., говорил советник президента «Роснефти» Александр Крастилевский.

Все авансы хорошо защищены, заверил инвесторов курирующий финансы «Роснефти» вице-президент Павел Федоров, но новых денег компания давать не собирается: «Сегодня нет никаких планов осуществления дальнейших предоплат [Венесуэле по поставкам нефти], но положение может измениться в зависимости от ситуации с нашим контрагентом».