США могут ограничить операции с облигациями Венесуэлы
Чтобы уменьшить ее доступ к внешнему финансированию
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Николас Мадуро утверждает, что проблемы Венесуэлы объясняются попытками США поставить на колени боливарианскую республику и остановить социалистическую революцию
Ueslei Marcelino / REUTERS
Правительство США, по словам людей, знакомых с ситуацией, рассматривает возможность ограничить торговлю венесуэльским долгом, чтобы наказать президента Николаса Мадуро за подрыв демократии в стране.
Как рассказал один человек, проинформированный о предложениях, власти могут временно запретить финансовым институтам, которые регулируются США, покупать и продавать долларовые бонды, выпущенные правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela (PDVSA). Другой знакомый с ситуацией человек предупредил, что такой шаг – лишь одна из нескольких мер, которые рассматриваются в отношении Венесуэлы. По его словам, окончательное решение – за президентом Дональдом Трампом.
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