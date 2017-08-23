США могут ограничить операции с облигациями Венесуэлы

Чтобы уменьшить ее доступ к внешнему финансированию

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Николас Мадуро утверждает, что проблемы Венесуэлы объясняются попытками США поставить на колени боливарианскую республику и остановить социалистическую революцию Ueslei Marcelino / REUTERS

Правительство США, по словам людей, знакомых с ситуацией, рассматривает возможность ограничить торговлю венесуэльским долгом, чтобы наказать президента Николаса Мадуро за подрыв демократии в стране.

Как рассказал один человек, проинформированный о предложениях, власти могут временно запретить финансовым институтам, которые регулируются США, покупать и продавать долларовые бонды, выпущенные правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela (PDVSA). Другой знакомый с ситуацией человек предупредил, что такой шаг – лишь одна из нескольких мер, которые рассматриваются в отношении Венесуэлы. По его словам, окончательное решение – за президентом Дональдом Трампом.