МИД: Санкции США не повлияют на готовность России сотрудничать с Венесуэлой

В России оценят последствия новых санкций США в отношении Венесуэлы и их влияние на российские интересы, при этом в МИДе отмечают, что они не окажут влияния на сотрудничество Москвы с Каракасом.

«Мы внимательно проанализируем последствия введенных США санкций и их возможное влияние на интересы России и российского бизнеса. Но уже сейчас можем отметить: они не смогут повлиять на нашу готовность развивать и укреплять сотрудничество с дружественной нам Венесуэлой и ее народом», - говорится в комментарии МИД России, размещенном в понедельник на сайте дипведомства.

В МИДе отметили, что объявленные Вашингтоном «секторальные санкции против финансового и нефтяного секторов Венесуэлы, совершенно очевидно, нацелены на усугубление разбалансированности ситуации в стране, углубление экономических проблем».

Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия США «циничными», поскольку Вашингтон ранее заявлял о возможном применении силы в отношении Венесуэлы в случае ухудшения ситуации в этой стране.

25 августа президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. Исполнительный указ Трампа запрещает финансовым институтам, которые регулируются США, покупать и продавать долларовые бонды, выпущенные правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela (PDVSA).

В начале августа российская «Роснефть» раскрыла, сколько ей должна PDVSA: это $6 млрд по полученным с 2014 г. авансам. Из этих денег $5,7 млрд – предоплата по контрактам с PDVSA, остальное – проценты. Последний аванс «Роснефть» перечислила PDVSA в апреле, следует из отчета российской компании, а всего с 2014 г. она заплатила PDVSA по предоплате $6,5 млрд. Большую часть, $4 млрд, – в 2014 г., а с мая 2016 г. по апрель 2017 г. – еще $2,5 млрд. Погашения этих долгов «Роснефть» ожидает в 2019 г., говорил советник президента «Роснефти» Александр Крастилевский.