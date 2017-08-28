МИД России прорабатывает ответ на ужесточение США антироссийских санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение США о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам. Захарова в эфире телеканала «Дождь» заявила, что Россия не будет отвечать на введенные США меры, так как в этом случае речь будет идти уже о «геноциде обычных людей».

В то же время МИД России прорабатывает ответ на принятие в США законопроекта, предусматривающего ужесточение односторонних антироссийских санкций. «Мы вынуждены отвечать, - сказала она (цитата по ТАСС). - Я не могу заявлять относительно дат, форм и так далее, потому что это все будет в проработке».

Американцы стали увеличивать сроки рассмотрения заявлений на визу с 10 до 50 дней еще в мае, утверждает Захарова: то есть до того, как Владимир Путин потребовал сократить сотрудников американской дипмиссии.

На вопрос, можно ли назвать происходящее между Россией и США новой «холодной войной», Захарова ответила, что есть несколько слов, точно описывающих ситуацию, но произнести их в эфире она не может. Она надеется, что эскалация конфликта прекратится и возобладает конструктивный подход к двусторонним отношениям России и США. «Нужно понять, что мы скатываемся в яму, из которой не выйти», — сказала она.

Посольство США в России с 23 августа приостановило выдачу неиммиграционных виз. 1 сентября 2017 г. эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.