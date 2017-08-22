Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Америка на замке
Россиянам нечем заменить США
Ежегодно там отдыхает меньше 1% туристов, но для них альтернативы почти нет
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Туристу, собравшемуся в Америку, сложно предложить альтернативу
Kena Betancur / AFP
США приостановили выдачу неиммиграционных виз для россиян, говорится на сайте дипмиссии. Решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. Американские визы делятся на две категории: иммиграционные и неиммиграционные. Первые выдаются тем, кто планирует переехать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства, вторые – путешествующим по делам бизнеса, отдыха, лечения, работы или учебы.
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