Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Америка на замке

Россиянам нечем заменить США

Ежегодно там отдыхает меньше 1% туристов, но для них альтернативы почти нет

США приостановили выдачу неиммиграционных виз для россиян, говорится на сайте дипмиссии. Решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции. Американские визы делятся на две категории: иммиграционные и неиммиграционные. Первые выдаются тем, кто планирует переехать в Соединенные Штаты на постоянное место жительства, вторые – путешествующим по делам бизнеса, отдыха, лечения, работы или учебы.

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