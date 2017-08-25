Нужна ли американская виза российскому гражданину

Понимание, что российская власть усложняет жизнь гражданам, сочетается с поддержкой власти по принципу «как бы хуже не было»

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Американская виза — вещь недели PhotoXPress

Паны бьются – у холопов чубы трещат: Дональд Трамп не оправдал надежд Владимира Путина, и российскому президенту пришлось вспомнить некоторые дипломатические обиды. В результате многие сотрудники американского посольства лишились работы (в основном, говорят, российские граждане), посольским пришлось съехать с дачи в Серебряном Бору и освободить склад – а в ответ американцы решили сильно усложнить получение россиянами американских виз.

Если самому Путину и другим представителям российской правящей элиты вздумается съездить в США, у них проблем не будет, а вот его избирателям придется ехать за визой куда-нибудь в Италию. (Кстати, личный мой опыт показывает, что получить американскую визу русскому человеку во Флоренции – дело четырех часов.)