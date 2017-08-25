Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Вещь недели: Американская виза

Нужна ли американская виза российскому гражданину

Понимание, что российская власть усложняет жизнь гражданам, сочетается с поддержкой власти по принципу «как бы хуже не было»

Паны бьются – у холопов чубы трещат: Дональд Трамп не оправдал надежд Владимира Путина, и российскому президенту пришлось вспомнить некоторые дипломатические обиды. В результате многие сотрудники американского посольства лишились работы (в основном, говорят, российские граждане), посольским пришлось съехать с дачи в Серебряном Бору и освободить склад – а в ответ американцы решили сильно усложнить получение россиянами американских виз.

Если самому Путину и другим представителям российской правящей элиты вздумается съездить в США, у них проблем не будет, а вот его избирателям придется ехать за визой куда-нибудь в Италию. (Кстати, личный мой опыт показывает, что получить американскую визу русскому человеку во Флоренции – дело четырех часов.)

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
nevelitsa
23:39 24.08.2017
(Кстати, личный мой опыт показывает, что получить американскую визу русскому человеку во Флоренции – дело четырех часов.) Без вида на жительство или гражданства ЕС?
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике