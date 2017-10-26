В чем сила рубля

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Прежде даже в кризис власти избегали ограничения движения капитала Евгений Разумный / Ведомости

Парадоксально, но Министерство финансов считает необходимым либерализовать валютное законодательство, одновременно его ужесточив. Отменив обязательный транзит экспортной выручки через счета в российский банках, взамен Минфин просит дать ЦБ и правительству право вводить жесткие валютные ограничения в кризис. Среди них – требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать специальные счета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Предполагается, что новая норма будет иметь широкий охват и будет касаться всех, в том числе тех, кто временно инвестирует в российские активы.

Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений, что уже долгие годы было краеугольным камнем режима валютного курса и в последнее время стало необходимым элементом проводимой Центральным банком денежно-кредитной политики (ДКП). Рассматривая «невозможную троицу» – управляемый валютный курс, отсутствие ограничений по движению капитала и независимую ДКП с устанавливаемыми процентными ставками, – Банк России сделал выбор в пользу открытых рынков и таргетирования инфляции через управление ставками, предоставив валютному курсу свободно искать текущее равновесие. Из этих трех компонентов можно иметь одновременно только два – этот теоретический результат много раз подтверждался эмпирически, в том числе и в России. Выбор ЦБ не является произвольным, он диктуется структурными особенностями экономики России ввиду глубокой интеграции в международную торговлю и при этом относительно небольшом весе.