В кризис конвертируемость рубля может быть ограничена

Обязательная продажа валютной выручки, покупка валюты с разрешения властей, спецсчета для части операций – право вводить такие меры просит для правительства и ЦБ Минфин

Статья опубликована в № 4435 от 24.10.2017 под заголовком: Валютный рынок готовят к кризису

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Денежные власти должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации, считает Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов доложил премьеру Дмитрию Медведеву «о мерах по модернизации валютного контроля» («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Нужно либерализовать валютное законодательство, признает Силуанов, например отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Но взамен он просит дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения.

Среди них: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Такие поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле. Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений.