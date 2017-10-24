В кризис конвертируемость рубля может быть ограничена
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Министр финансов Антон Силуанов доложил премьеру Дмитрию Медведеву «о мерах по модернизации валютного контроля» («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Нужно либерализовать валютное законодательство, признает Силуанов, например отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. Но взамен он просит дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения.
Среди них: требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спец-счета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги. Такие поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле. Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений.
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