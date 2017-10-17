Правительство хочет упростить валютный контроль за иностранными счетами россиян

Те, кто проведет больше 183 дней за границей, будут освобождены от необходимости отчитываться по счетам Дмитрий Новожилов / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, смягчающий валютный контроль за россиянами с иностранными счетами.

Сейчас валютным резидентом считается россиянин, заехавший в страну хотя бы на один день. Если же у таких людей есть счета в зарубежных банках, о них нужно отчитываться перед российскими налоговиками – об открытии и закрытии, об операциях, остатках на счете. Часть операций и вовсе запрещена: например, на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 г. – от продажи ценных бумаг. За нарушение правил грозит штраф – сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции. В июле ФНС в своем письме предупреждала, что штраф может грозить даже за разрешенные операции, если они совершены по иностранному счету, о котором налоговикам не известно.

Валютными резидентами по-прежнему будут считаться все россияне, следует из проекта. Но те, кто проведет больше 183 дней за границей, будут освобождены от необходимости отчитываться по счетам, на них не будут распространяться и ограничения по операциям.

Для всех остальных круг разрешенных операций будет расширен: на зарубежный счет можно будет зачислять деньги от продажи транспорта и недвижимости. Но только если она зарегистрирована в стране – члене ОЭСР или FATF (их 35 и 34 соответственно), которая присоединилась к автоматическому обмену налоговой информацией и там открыт счет в банке. Слишком жесткое валютное регулирование создает проблемы не только для людей, но и банков, которые должны проверять валютное резидентство клиентов перед переводом денег за рубеж, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проблемы новые и старые

Концептуально проект не решает проблем, говорит руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. Например, по нему два россиянина, живущих за рубежом, могут совершить сделку между собой только в рублях, то есть через российский банк, рассказывает он. Концепция неоднозначная, согласен партнер PwC Максим Кандыба - она создает больше проблем и неопределенности. Статус человека будет определяться по итогам года, и если он в начале года планировал провести большую его часть за границей, без ограничений совершал валютные операции через иностранный счет, но был вынужден вернуться в Россию и провести здесь большую часть года, то к концу года все его зарубежные операции будут считаться незаконными, объясняет он. Единственная возможность избавиться от валютного резидентства – отказаться от российского гражданства, заключает Кандыба.

Не решит всех проблем и расширение списка законных операций, говорит партнер EY Ирина Быховская. По-прежнему неясно, можно ли зачислять на счета выплаты из трастов, инвестфондов, созданных в виде партнерств, отмечает она: формально они не подпадают под выплаты дивидендов. Большинству мешают ограничения на зачисление доходов на свои зарубежные счета, например, они коснутся доходов по операциям с деривативами или доходами, полученными из траста, рассказывает Калинин. Проводить любые сложные операции без нарушения валютного законодательства довольно сложно. Многие создают контролируемые иностранные компании (с 2018 г. с их нераспределенной прибыли люди должны платить 13% налога. – «Ведомости») именно из-за валютных ограничений, говорит он. Неясно и то, зачем нужны такие ограничения – выплату налогов налоговики смогут проследить через автоматический обмен, заключает Калинин.