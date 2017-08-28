У владельцев зарубежных счетов, возможно, появился новый риск

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В последние дни вопросы валютного законодательства неожиданно оказались в центре внимания как людей, имеющих зарубежные счета, так и профессионального сообщества. Связано это с тем, что на прошлой неделе было опубликовано письмо ФНС № ЗН-3-17/5523@, датированное 16 июля 2017 г.

В нем ФНС высказывает мнение, что операции по зарубежным счетам, об открытии которых не было подано уведомление или по которым не был подан отчет о движении средств, должны считаться незаконными валютными операциями.

Это может повлечь наложение штрафа от 75% до 100% от суммы операции. Более того, с формальной точки зрения использование на зарубежном счете средств, зачисленных незаконно, влечет штраф в размере до 100% от соответствующей расходной операции. То есть из письма ФНС фактически следует, что если резидент не уведомил налоговые органы о наличии у него зарубежного счета или не подал ежегодный отчет о движении средств по нему, то в худшем случае все операции по счету могут быть обложены штрафом до 200% от суммы оборотов по счету. При этом из письма следует, что для наложения штрафа достаточно факта неуведомления о счете или неподачи отчета по нему. Во всяком случае в нем не говорится о необходимости анализировать операции на предмет того, подпадают ли они под одно из оснований для зачисления средств на зарубежные счета.

Изложенная в письме ФНС позиция не может не вызывать тревоги у владельцев зарубежных счетов и юристов. Хотя в нем не приводится аргументация, скорее всего мнение ФНС о незаконности операций по «незадекларированному» счету связано с тем, что по закону для признания операции по зарубежному счету законной нужно, чтобы совпали два условия. Первое – само основание для операции должно соответствовать закону. А второе – счет должен быть открыт в соответствии с законом. Периодически среди специалистов, занимающихся валютным законодательством, возникало мнение, что если резидент не подал уведомление об открытии счета за рубежом, то он нарушил порядок его открытия, а значит, второе условие не соблюдено и, следовательно, все операции по нему должны считаться незаконными.

Однако с этим мнением сложно согласиться.