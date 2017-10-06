Московская биржа запустит торги иеной и турецкой лирой

Валюты могут появиться на торговой площадке уже в 2018 году

Московская биржа намерена запустить торги японской иеной и турецкой лирой в 2018 г. Suzanne Plunkett / Bloomberg

Московская биржа намерена запустить торги японской иеной и турецкой лирой в 2018 г., рассказал начальник управления развития департамента валютного рынка биржи Дмитрий Пискулов. «Существует потребность участников, спрос... Политический процесс поддерживается. Между странами существуют торговые отношения, поэтому котировка турецкой лиры к российскому рублю имеет большие перспективы», – заявил он, напомнив о дедолларизации в международных отношениях (цитата по Reuters). Также до 2020 г. биржа может запустить торги рублевыми парами против валют Вьетнама, Ирана, Армении, уточнил Пискулов.

Спрос на торги иеной и лирой появится только при росте товарооборота и сохранении тренда на улучшение отношений с Японией и Турцией, считает начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков. У иены более выигрышная позиция - это устойчивая конвертируемая валюта, она в большей степени может заинтересовать рынок, добавляет он. «А вот турецкая лира может повторить судьбу украинской гривны, от торгов которой Московская биржа отказалась в августе из-за низкого спроса», – скептичен Волков.

Есть все основания полагать, что инвесторы благосклонно примут нововведение, тем более что иена – одна из наиболее ходовых и стабильных мировых валют, а спрос на турецкую лиру растет на фоне активного восстановления торговых связей между Россией и Турцией, говорит управляющий директор «БКС ультима» Олег Сафонов. «О масштабе востребованности этих инструментов и о дальнейших перспективах валютных пар, на мой взгляд, можно будет судить по прошествии 3-6 месяцев торгов», - заключает он.

На Московской бирже сейчас торгуются доллар США, евро, британский фунт, швейцарский франк, гонконгский доллар, китайский юань, белорусский рубль, казахстанский тенге.