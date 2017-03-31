Рынки
Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: «Четыре валюты на Р» против доллара

Рубль вошел в тройку самых популярных развивающихся валют

На этой неделе рублю подыграл южноафриканский ранд, дешевеющий из-за конфликта в стране
Во II квартале рекомендуют покупать бразильский реал, индийскую рупию, российский рубль и южноафриканский ранд
Во II квартале рекомендуют покупать бразильский реал, индийскую рупию, российский рубль и южноафриканский ранд
Anupam Nath / AP

Для валют развивающихся стран I квартал сложился удачно. Мексиканский песо укрепился с января на 9,7%, южнокорейская вона – на 7,9%, рубль – на 7,7% (см. график). Песо дорожал из-за решения ФРС не торопиться с повышением ставок и скепсиса инвесторов относительно того, насколько решительно президент США Дональд Трамп будет снижать налоги и проводить инфраструктурные проекты. Курс рубля в четверг вырос до 55,96 руб./$, в последний раз российская валюта столько стоила в июле 2015 г., нефть тоже дорожала: цена майских фьючерсов на Brent составила $52,25 за баррель.

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