Рубль вошел в тройку самых популярных развивающихся валют

Во II квартале рекомендуют покупать бразильский реал, индийскую рупию, российский рубль и южноафриканский ранд
Anupam Nath / AP
Для валют развивающихся стран I квартал сложился удачно. Мексиканский песо укрепился с января на 9,7%, южнокорейская вона – на 7,9%, рубль – на 7,7% (см. график). Песо дорожал из-за решения ФРС не торопиться с повышением ставок и скепсиса инвесторов относительно того, насколько решительно президент США Дональд Трамп будет снижать налоги и проводить инфраструктурные проекты. Курс рубля в четверг вырос до 55,96 руб./$, в последний раз российская валюта столько стоила в июле 2015 г., нефть тоже дорожала: цена майских фьючерсов на Brent составила $52,25 за баррель.