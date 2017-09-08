Слабый доллар помог российским акциям

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Скорее всего, многие участники рынка решили реинвестировать полученные средства в российские акции, говорит Владимир Веденеев Андрей Гордеев / Ведомости

В августе российские фондовые индексы продемонстрировали наилучшие темпы роста с начала года. Индекс ММВБ вырос на 5,35%, индекс РТС – на 8,81%. Рынок постепенно возвращает утраченные в первом полугодии позиции: именно в августе ММВБ превысил 2000 пунктов, а РТС – 1100, впервые с мая этого года. При этом снижались колебания на рынке. Как сообщила Московская биржа, индекс волатильности за прошлый месяц понизился на 12,54% до 19,8 пункта. Удачным август был как для российских голубых фишек, так и для акций второго эшелона, индексы которых выросли каждый более чем на 5%.

По итогам прошлого месяца впервые с марта рубль укрепился к доллару – на 1,37% до 58,73 руб. Экономика России начала стабилизироваться, напоминает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. Последовательное снижение инфляции дало повод многим западным инвестбанкам в середине года пересмотреть прогнозы по ее росту в следующем году с нуля до 2–3%, отмечает он. «Кроме того, мягкая монетарная политика США приводит к слабому доллару, из-за чего западные инвесторы предпочитают избавляться от долларовых активов и ищут другие идеи для вложений», – объясняет Постоленко. С начала года доллар ослаб к евро на 12%. С тем, что из-за ослабления доллара к мировым валютам «деньги инвесторов надо пристраивать куда-то еще», согласен главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов. «Тем более что в середине лета схлынула волна негатива, связанного с американскими санкциями против России, экономика страны немного ускорила рост и в целом никаких потрясений на мировых рынках не происходило», – добавляет Смольянинов.

Конец июля – начало августа – время дивидендных выплат российских компаний. Скорее всего, многие участники рынка решили реинвестировать полученные средства в российские акции, приводит еще одну причину удачного августа начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев: «Учитывая, что бумаги компаний из России исторически стоят недорого и при этом дают неплохую дивидендную доходность, вложения в прошлом месяце были весьма понятны». Наконец, большинство российских компаний хорошо отчитались по итогам полугодия, тогда как негативных корпоративных новостей почти не было, не считая аварии на руднике «Алросы» в начале августа, рассуждает он.

По словам Веденеева, с середины августа фонды, ориентированные на Россию, стали сокращать оттоки из акций. И уже на неделе с 30 августа по 6 сентября в российские фонды был приток средств в $130 млн, сопоставимые уровни в этом году были зафиксированы только в марте, отмечают аналитики БКС.

Обычно август принято считать не самым простым месяцем для российского рынка из-за выплаты компаниями дивидендов иностранным инвесторам и сезонного роста импорта. Однако в этом году наиболее тяжелым для фондового и валютного рынков стал июнь: после того как 3 января индекс ММВБ поставил исторический рекорд в 2260 пунктов, он неуклонно снижался и к 12 июня составлял лишь 1822 пункта (РТС – 994 пункта). Основная причина в том, что в первой половине этого года российский рынок был перепродан: сказывалось разочарование инвесторов политикой президента США Дональда Трампа, в результате которой не происходило ожидаемого многими сближения с Россией, полагает Смольянинов. Сейчас он прогнозирует, что индекс РТС достигнет к концу года 1200 пунктов. По словам Постоленко, к 31 декабря ММВБ может подняться до 2200 пунктов. На закрытие торгов 7 сентября индекс ММВБ составлял 2010 пунктов (-0,22%), РТС – 1110 пунктов (+0,36%). Доллар же впервые с мая в течение дня опускался ниже отметки 57 руб.