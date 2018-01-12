Россия увеличит экспорт нефти в Китай

Основной покупатель российской нефти в Китае – China National Petroleum Corporation «Транснефть»

Экспорт российской нефти в Китай по трубопроводной системе «Транснефти» (транспортирует около 85% всей добытой в России нефти) в 2018 г. вырастет в 1,4 раза до 38,3 млн т, следует из материалов компании. Речь идет о поставках по отводу от трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) на Китай - Сковородино - Мохэ, а также через Казахстан. По этим маршрутам нефть поставляет «Роснефть». Также часть нефти она экспортирует в Китай через порт Козьмино (конечная точка ВСТО). Всего в 2017 г. было поставлено 23,1 млн т российской нефти в эту страну через порт, или 72,9% от общего экспорта Козьмино.

«Роснефть» — главный российский поставщик в Китай, основной ее покупатель там — China National Petroleum Corporation (CNPC). Компании заключили три долгосрочных контракта. Первый был заключен в 2009 г. на поставку 15 млн т нефти в год в 2011–2030 гг. по отводу от ВСТО. Летом 2013 г. был заключен договор на поставку еще 325 млн т на 25 лет. Третий контракт был подписан также в 2013 г. Это пятилетнее соглашение на поставку 35 млн т, которое в январе 2017 г. было продлено еще на пять лет и увеличено на 56 млн т нефти.

Всего 2016 г. госкомпания отгрузила в КНР 34,5 млн т. «Мы в этом году (2017. - «Ведомости») поставим в Китай 40 млн т, – рассказывал в октябре прошлого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. – А в следующем году добавим еще 10 млн т. И так будем поставлять ближайшие пять лет».

В 2016 г. Россия стала главным поставщиком нефти в Китай (52,5 млн т), опередив Саудовскую Аравию (51 млн т). Россия поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона нефть премиальных сортов, которая по качеству выше Urals, которая идет на европейский рынок, а значит, и выше по цене, поэтому российские компании заинтересованы в росте поставок в восточной направлении.

В целом экспорт нефти по системе «Транснефти» в 2018 г. увеличится на 3% до 226,8 млн т. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов объяснил это перераспределением объемов в связи с увеличением нефтепереработки на российских заводах.