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Гидеон Лонг
Мировая экономика
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Криптовалюта без «крипто»

Власти Венесуэлы пытаются спасти экономику с помощью криптовалюты

Идея Petro противоречит базовым принципам криптовалют, скептичны наблюдатели

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в декабре объявил о планах создать национальную криптовалюту Petro в надежде, что это позволит стране стать финансово независимой и обойти санкции США. Предполагается, что Каракас выпустит 100 млн Petro, каждый из которых будет обеспечен баррелем нефти. Уже создано ведомство, которое должно следить за реализацией плана, и любой желающий торговать Petro должен зарегистрироваться у властей к 21 января.

Но экономисты и оппозиционеры скептично относятся к жизнеспособности плана и тому, что он поможет решить проблемы страны. Франсиско Мональди, эксперт по нефтяной отрасли из исследовательского центра Baker Institute, и вовсе считает план смешным. «Криптовалюта, которая вовсе даже и не “крипто”, обеcпеченная еще не добытыми резервами, выпускаемая правительством, находящимся на грани дефолта и не имеющим долларов», – перечисляет он особенности Petro.

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