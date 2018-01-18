Власти Венесуэлы пытаются спасти экономику с помощью криптовалюты
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в декабре объявил о планах создать национальную криптовалюту Petro в надежде, что это позволит стране стать финансово независимой и обойти санкции США. Предполагается, что Каракас выпустит 100 млн Petro, каждый из которых будет обеспечен баррелем нефти. Уже создано ведомство, которое должно следить за реализацией плана, и любой желающий торговать Petro должен зарегистрироваться у властей к 21 января.
Но экономисты и оппозиционеры скептично относятся к жизнеспособности плана и тому, что он поможет решить проблемы страны. Франсиско Мональди, эксперт по нефтяной отрасли из исследовательского центра Baker Institute, и вовсе считает план смешным. «Криптовалюта, которая вовсе даже и не “крипто”, обеcпеченная еще не добытыми резервами, выпускаемая правительством, находящимся на грани дефолта и не имеющим долларов», – перечисляет он особенности Petro.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}