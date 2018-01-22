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Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Еще год спокойной нефти

Соглашение России с ОПЕК могут продлить еще на год

Александр Новак считает, что сотрудничество с картелем продолжится

«Координация на нефтяном рынке – последний год показал, что этот опыт успешный. Думаю, при необходимости он может и в будущем использоваться. Все будет зависеть от целесообразности и необходимости», – заявил в воскресенье министр энергетики России Александр Новак (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Таким образом, продолжить сотрудничать с ОПЕК после 2018 г. можно. Идет ли речь о продлении соглашения по сокращению добычи на следующий год, а также обсуждался ли вообще такой вопрос, Новак не сказал. Представитель Минэнерго не ответил на вопросы «Ведомостей».

По словам Новака, в случае прекращения действия соглашения возможны дальнейшие совместные консультации.

Россия договорилась со странами – членами ОПЕК в ноябре 2016 г., что снизит производство нефти на 300 000 барр./сутки, страны ОПЕК – на 1,2 млн барр./сутки, остальные примкнувшие к договору государства – еще на 200 000 барр./сутки. Изначально предполагалось, что соглашение будет работать до мая 2017 г., но его продлили сначала до конца апреля 2018 г., а затем до начала 2019 г. «Среднее исполнение соглашения составило 107%», – сказал Новак в воскресенье.

Сделка начала действовать в январе 2017 г. За год цена на нефть выросла на четверть и достигла $69,05/барр., запасы нефти в хранилищах США сократились до 412,7 млн барр., приблизившись к средним показателям за предыдущие пять лет. Для сравнения: в марте 2017 г. американские запасы достигли рекордных с 1982 г. 533 млн барр.

«Впервые мы отметили рост инвестиций в нефтегазовую отрасль (5%)», – констатировал Новак, но предупредил, что «текущая ситуация на рынке еще не до конца говорит о достижении цели по ребалансировке рынка, поэтому мы будем продолжать совместную работу».

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