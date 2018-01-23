Эксперты предсказали, что случится в конце нефтяной эры

Спенсер Дейл, главный экономист нефтегазовой компании BP, и Бассам Фаттух, директор Oxford Institute for Energy Studies, сопоставили несколько прогнозов спроса на нефть – Международного энергетического агентства, ОПЕК, самой BP, а также Wood Mac и др. – и пришли к выводу, что к 2040-2050 гг. продажи нефти начнут падать Thomas White / Reuters

Распространение электромобилей в мире приведет к тому, что нефтедобытчики будут делить существенно меньший рынок и странам ОПЕК и России придется перестраивать экономику, бороться за рынки сбыта и снижать цены на нефть – такой прогноз содержится в докладе Oxford Institute for Energy Studies «Пик потребления нефти и долгосрочные цены на нефть».

Спенсер Дейл, главный экономист нефтегазовой компании BP, и Бассам Фаттух, директор Oxford Institute for Energy Studies, сопоставили несколько прогнозов спроса на нефть – Международного энергетического агентства, ОПЕК, самой BP, а также Wood Mac и др. – и пришли к выводу, что к 2040-2050 гг. продажи нефти начнут падать. Когда именно ее потребление выйдет на пик, исследователи не решили: слишком много факторов влияют на это, но констатировали, что миру больше не грозит нехватка нефти, и более того: не вся нефть, что находится в недрах Земли, вообще будет добыта. В одних прогнозах говорится, что потребление нефти достигнет пика после 2025 г., в других, – что после 2040 г. и позже, пишут эксперты, но важно другое: после того как пик будет пройден, потребление нефти начнет снижаться драматически и остановить эту тенденцию будет невозможно.

И тогда производители с низкой себестоимостью начнут выдавливать с рынка нефтедобытчиков с низкой рентабельностью. Лучше будет тем странам, где есть возможность очень быстро нарастить добычу – такова, к примеру, Саудовская Аравия, где себестоимость нефти сейчас ниже $10 за баррель. Тем странам, где такой возможности нет, придется адаптировать экономику к новым реалиям и потратить десятилетия, чтобы сократить затраты на добычу и увеличить ее.

В 2014 г., когда цены на нефть были выше $100 за баррель, себестоимость добычи 1 барреля на сланцевых месторождениях США и Канады достигала $65–85, говорил аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров, а когда цены упали, сланцевым добытчикам в США пришлось уменьшать издержки и внедрять новые технологии. «Им удалось снизить среднюю себестоимость барреля примерно до $23, – знает Нестеров, – а в Саудовской Аравии она $9, в России – $18–19».

По прогнозу Oxford Institute for Energy Studies, банки не станут кредитовать крупным компаниям разработку новых месторождений – из-за длительного срока возврата капитала. Более того, трудно будет получить кредит просто тем странам, чей бюджет зависит от нефти, если они не смогут реформировать экономику так, чтобы себестоимость нефти у национальных производителей держалась ниже цен на нее.

Одно из опасных следствий падения спроса на нефть – обрушение национальных валют нефтяных стран, говорится в исследовании, – особенно тех, где курс плавающий и не устанавливается центробанками. Авторы исследования приводят в пример падение курса рубля в 2014 г. Российский бюджет сейчас на 35,9% зависит от нефтяных доходов, следует из закона о бюджете на 2018 г., к 2020 г. планируется снижение зависимости до 33,4%.

В последние три года в России прошла серия структурных реформ в макроэкономической политике, пишет Минэкономразвития в аналитическом обзоре за январь 2018 г., две из них касаются нефти. Россия адаптировала бюджет к низким ценам на нефть и ввела бюджетное правило, что все дополнительные доходы, которые образуются при превышении цены нефти в $40 за баррель, направляются в резервы: ЦБ покупает на эти деньги для Минфина валюту. Это позволило правительству снизить влияние волатильности цен на нефть на экономику.

Исполнение бюджетного правила существенно снизило положительный эффект повышения цены на нефть (сейчас она держится около $70 за баррель сорта брент) на экономику: его вклад в динамику ВВП в 2017 г. составил всего 0,3 процентных пункта. Но такая политика защищает экономику от колебаний рыночной конъюнктуры и способствует более быстрому росту в долгосрочной перспективе.