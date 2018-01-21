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Новак предсказал стабилизацию нефтяного рынка в 2018 году

Страны ОПЕК+ рассчитывают на ребалансировку нефтяного рынка уже в 2018 г., заявил министр энергетики России Александр Новак на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане. Однако, считает министр, рост цены на нефть не будет определяющим признаком ребалансировки. «Ценовой фактор - это не основной и не единственный фактор, чтобы говорить, когда надо начинать выход из сделки. Будем смотреть ситуацию по рынку. Должно произойти полное восстановление рынка», - подчеркнул он.

Несмотря на успех сделки ОПЕК+, ее участникам нельзя расслабляться, указал Новак. «Несмотря на то что прогресс очевиден, нам нельзя расслабляться, мы решительно настроены довести ребалансировку [нефтяного рынка] до конца», - сказал министр.

Россия, по его словам, пока не меняет оценку среднегодовой цены на нефть, ориентируясь на диапазон в $50-60 за баррель. Сокращение добычи нефти в России в декабре составило 300 740 б/с при квоте по сокращению в 300 000 б/с.