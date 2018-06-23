Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

Увеличить добычу нефти могут 8-10 стран из 24 участников сделки ОПЕК+, в том числе Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Алжир М. Стулов / Ведомости

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились увечить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки – до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых обязательств по ограничению добычи нефти. Об этом по итогам встречи министров стран ОПЕК+ сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

Министры стран ОПЕК+ обсуждали вопрос об увеличении добычи в течение трех дней. В четверг предложение было вынесено на рассмотрение, в пятницу его одобрили страны ОПЕК, в субботу увеличение добычи поддержали все 24 страны ОПЕК+.

В 2016 г. страны – участницы сделки ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сейчас соглашение выполняется примерно на 150%, то есть страны не выводят на рынок даже большие объемы нефти, чем планировалось. Поэтому было принято решение увеличить добычу нефти.

В соглашении ОПЕК и не-ОПЕК не оговорено, кто и сколько должен добывать, отметил Перес. «Министерский комитет будет информировать об общем уровне добычи – он должен быть на уровне 100%-ного исполнения», – сказал он (здесь и далее цитаты «Интерфакса»).

По словам министра энергетики России Александра Новака, увеличить добычу нефти могут 8-10 стран из 24 участников сделки ОПЕК+. Министр энергетики Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи уточнил, что это могут быть Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Алжир. По его словам, для увеличения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки может понадобиться до полугода. «Но в июле уже будет некоторое увеличение», – отметил министр.

Доля России в общем увеличении добычи может составить около 200 000 баррелей в сутки, заявил Новак. Россия приветствует решение об увеличении добычи на 1 млн баррелей в сутки, отметил министр. «Это соответствует сегодняшним представлениям о том, что сегодня нужно делать на рынке», – сказал он.

На встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК присутствовали Египет, Чад, ЮАР и Уганда, не входящие в ОПЕК, сообщил президент картеля, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Кроме того, на встрече присутствовал представитель Конго, ставшей членом ОПЕК в пятницу.

Позже министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих рассказал журналистам, что ОПЕК предложила России присоединиться к картелю в качестве ассоциированного члена. Новак подтвердил, что такое предложение действительно поступило и внимательно изучается.

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