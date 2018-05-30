В альянсе России и ОПЕК появились трещины
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Совместные усилия экспортеров нефти по ограничению ее добычи помогли восстановлению цен, но теперь в их альянсе появляются первые трещины. Некоторые члены ОПЕК во главе с Кувейтом и Ираном обвиняют Саудовскую Аравию в том, что она поддается давлению США и России, которые хотят понизить цены, говорят знакомые с ситуацией люди.
Нефть подорожала примерно на 60% с ноября 2016 г., когда члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, согласились ограничить ее добычу, чтобы устранить избыток предложения на мировом рынке. В середине мая стоимость Brent даже превысила $80 за баррель. Но затем она подешевела, так как Эр-Рияд и Москва на прошлой неделе стали обсуждать увеличение нефтедобычи.
Правда, в среду к 19.30 мск Brent подорожала на 2,9% до $77,6 за баррель (см. врез).
О готовности России и Саудовской Аравии нарастить добычу стало известно через месяц после того, как президент США Дональд Трамп пожаловался на рост цен на нефть и обвинил в этом ОПЕК. Средняя стоимость бензина в США приблизилась к $3 за галлон ($0,8/л) – максимуму более чем за три года. Российские нефтяные компании тоже призывали смягчить ограничения на добычу, желая увеличить прибыль.
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