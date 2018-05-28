Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения добычи

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David McNew/REUTERS

Цены на нефть продолжили снижаться в понедельник после сильной просадки в пятницу, когда несколько прояснились планы России и ОПЕК по увеличению добычи. Цена Brent после пятничного падения почти на 4% опустилась к 15.00 мск на 1,5% до $75,3, а баррель WTI подешевел в понедельник на 1,7% до $66,7. На прошлой неделе котировки превышали $80 и $72 за баррель соответственно.

На прошлой неделе министры энергетики России и Саудовской Аравии заявили, что на саммите ОПЕК 22 июня будет рассмотрен вопрос об увеличении нефтедобычи. По словам Александра Новака, если страны согласятся, это может произойти уже в III квартале. По сообщениям СМИ, Новак и Халид аль-Фалих обсуждали увеличение добычи примерно на 1 млн баррелей в день. Российский министр считает, что все страны должны наращивать ее пропорционально.

Что будет с добычей

Ее рост может составить от 300 000 до 1 млн баррелей в день в зависимости от условий, посчитали аналитики Energy Aspects. Если будет установлена общая цель для всех участвующих в соглашении стран, добыча вырастет сильнее, так как более крупные производители, такие как Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других со свободными мощностями, смогут заместить поставки из стран, не способных нарастить производство. К последним относятся, в частности, Венесуэла, где добыча только падает из-за экономического кризиса, Ангола, где она сокращается из-за истощения месторождений и недоинвестирования в кризисные 2014-2016 гг., и, возможно, Иран, чей экспорт может уменьшиться из-за санкций США. Если же квоты будут определены для каждой конкретной страны, суточное увеличение добычи составит лишь около 300 000 баррелей, полагают в Energy Aspects.