Россия и ОПЕК готовы вновь увеличивать добычу нефти

К серьезному падению цен на нефть это не приведет, уверены эксперты

Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Россия и ОПЕК увеличат добычу нефти

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Добыча должна расти постепенно, скоординированно и организованно, считает аналитик «Атона» Александр Корнилов Лукойл

ОПЕК и 11 присоединившихся к картелю стран могут начать увеличивать добычу нефти уже с III квартала 2018 г., сообщил 25 мая министр энергетики Александр Новак. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 22 июня. «Если мы все, обсудив этот вопрос, придем к мнению, что необходимо будет смягчить уровень [обязательств по сокращению добычи нефти], тогда, наверное, это должно быть начиная с III квартала», – цитирует слова министра «Интерфакс».

Саудовская Аравия присоединится к этому решению, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Мировой спрос на нефть растет, в то время как падение добычи ряда экспортеров (например, Венесуэлы) может дестабилизировать рынок, пояснил он.