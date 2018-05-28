Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: Россия и ОПЕК увеличат добычу нефти
Россия и ОПЕК готовы вновь увеличивать добычу нефти
К серьезному падению цен на нефть это не приведет, уверены эксперты
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Добыча должна расти постепенно, скоординированно и организованно, считает аналитик «Атона» Александр Корнилов
Лукойл
ОПЕК и 11 присоединившихся к картелю стран могут начать увеличивать добычу нефти уже с III квартала 2018 г., сообщил 25 мая министр энергетики Александр Новак. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 22 июня. «Если мы все, обсудив этот вопрос, придем к мнению, что необходимо будет смягчить уровень [обязательств по сокращению добычи нефти], тогда, наверное, это должно быть начиная с III квартала», – цитирует слова министра «Интерфакс».
Саудовская Аравия присоединится к этому решению, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Мировой спрос на нефть растет, в то время как падение добычи ряда экспортеров (например, Венесуэлы) может дестабилизировать рынок, пояснил он.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}