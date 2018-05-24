Страны ОПЕК и Россия задумались об увеличении нефтедобычи

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих встретятся в четверг вечером, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и реализацию соглашения об ограничении нефтедобычи. На встрече будет, в частности, обсуждаться возможность пересмотра его условий, сообщает Financial Times (FT) с Петербургского экономического форума.

«Во время встречи мы обсудим сложившуюся ситуацию, ее перспективы и возможные дальнейшие действия, которые могут быть предприняты в рамках нашей договоренности, – сказал Новак FT. – Если говорить о смягчении условий – это возможно, но должно основываться на глубоком анализе ситуации. В целом мы достаточно гибки [в этом вопросе]».

Соглашение выполняется на 150%, отмечает FT, т. е. участвующие в нем страны ОПЕК+ не выводят на рынок даже бóльшие объемы нефти, чем 1,8 млн баррелей в день, о которых они договаривались в 2016 г. Это в том числе объясняется падением нефтедобычи в переживающей глубокий экономический кризис Венесуэле. По оценке S&P Global Platts, она составила в апреле 1,41 млн баррелей в день, что на 0,5 млн баррелей меньше, чем годом ранее. При этом в мае ситуация должна была еще больше ухудшиться. В начале месяца суд на карибском острове Кюрасао разрешил американской ConocoPhillips, которая требует от Венесуэлы $2 млрд компенсации за принудительную национализацию ее активов в 2007 г., конфисковать местные активы госкомпании PDVSA. ConocoPhillips получила контроль над некоторыми из них, а Венесуэле пришлось разворачивать шедшие туда танкеры. Между тем PDVSA использует инфраструктуру на Кюрасао, чтобы смешивать свою тяжелую нефть с более легкими сортами для продажи за границу. На острове также хранится значительная часть нефти, экспортируемой в Китай, США и Индию. По оценке экономиста и аналитика по энергетике Филипа Ферлегера, из-за ситуации на Кюрасао экспорт Венесуэлы может сократиться еще на 0,5 млн баррелей в день.

Кроме того, в мае США вышли из соглашения по ядерной программе с Ираном и стали вводить против него санкции. Это пока вряд ли сказалось на поставках иранской нефти, но повлияло на настроения инвесторов, которые подняли цену Brent выше $80 за баррель.

«$80 – гораздо больше, чем мы ожидали… для нас это удивительно и неожиданно, – сказал Новак FT. – Нельзя утверждать, что более высокие цены всегда хороши для производителей. Когда они слишком высоки, рынок перегревается, и результатом становится дестабилизация и [в дальнейшем] избыток предложения». Ряд участвующих в соглашении стран опасаются, что слишком высокие цены стимулируют увеличение инвестиций в сланцевую нефтедобычу в США, что в дальнейшем приведет к чрезмерному увеличению производства и падению цен.

Любое смягчение условий соглашения должно затрагивать всех его участников и быть «постепенным», чтобы производители не поторопились увеличить свою долю рынка, добавил Новак: «Это будет постепенный процесс, чтобы предотвратить дестабилизацию на рынке. Может быть, будет сокращение квот шаг за шагом, которое может быть скорректировано в соответствии с ситуацией на рынке». В июне состоится очередной полугодовой саммит ОПЕК, в работе которого снова примет участие Россия. «Если в июне будет принято решение [смягчить условия], я уверен, что все участники продемонстрируют тот же уровень приверженности принципу сбалансированного предложения. Мы хотим продолжить сотрудничество и после 2018 г. Сейчас мы обсуждаем его формат», – сказал Новак.

Нефть Brent в 18.00 мск торговалась у отметки $79, WTI – у отметки $71 за баррель. Нынешняя цена нефти является сигналом для изменения текущих параметров сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сказал в Петербурге президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «У всех свое понимание цены на нефть; $80 за баррель – это уже высокая цена нефти», – сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФа, передает «РИА Новости».