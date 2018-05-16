Рост цен на нефть ограничит спрос на нее – МЭА



МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2018 г., тогда как ОПЕК его повысила Nabil al-Jurani / AP

Цены на нефть могут вырасти еще сильнее из-за «двойного удара по предложению» в результате возможного сокращения экспорта из Ирана и Венесуэлы, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). У производителей могут возникнуть проблемы с восполнением нехватки нефти не только в плане физических объемов, но и качества, отмечают эксперты агентства. Однако подорожание нефти способно ограничить и спрос на нее во втором полугодии, утверждают они. «С июня 2017 г. цены на нефть выросли почти на 75%. Было бы странно, чтобы такой значительный скачок не повлиял на рост спроса», – говорится в отчете.

Кроме того, в последние годы во многих странах – крупных потребителях нефти (например, в Индии, Саудовской Аравии) были отменены или сокращены субсидии на энергетическом рынке, что усиливает эффект от роста цен на нефть.

Поэтому МЭА снизило прогноз роста спроса в этом году с 1,5 млн баррелей в день до 1,4 млн. Противоположное решение приняла ОПЕК: в ее ежемесячном отчете, вышедшем в понедельник, прогноз был повышен на 25 000 до 1,65 млн баррелей в день. Совокупный спрос в 2018 г. организации оценивают примерно на одном уровне: МЭА – в 99,2 млн, а ОПЕК – в 98,85 млн баррелей в день.

Цена нефти Brent составила в среду, по данным на 14.00 мск, $77,9 за баррель (-0,7%), WTI – $71,2 (-0,1%). Некоторые аналитики – например, из Bank of America Merrill Lynch и JBC Energy – в последнее время стали допускать, что цена Brent может подскочить и до $100 за баррель.

Производство нефти за пределами ОПЕК вырастет в этом году почти на 1,9 млн баррелей в день, однако Соединенным Штатам, на которые из этого объема придется 1,3 млн, будет проблематично компенсировать возможный дефицит на мировом рынке из-за инфраструктурных и логистических ограничений, указывает МЭА. США сейчас не хватает трубопроводных мощностей, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, чтобы доставлять нефть со сланцевого месторождения Permian в Техасе, которое стало основным центром нефтедобычи в стране, на НПЗ и экспортные терминалы на берегу Мексиканского залива. Три трубопровода совокупной мощностью прокачки 1,9 млн баррелей в день, как ожидается, будут введены в строй лишь в 2019 г.

Опубликованные МЭА данные свидетельствуют, что странам ОПЕК и присоединившимся к ним производителям, прежде всего России, удалось ликвидировать избыток нефти на рынке, из-за которого рухнули цены в 2014-2016 гг.

С начала прошлого года ОПЕК+ ограничивает дневную добычу примерно на 1,8 млн баррелей. В марте 2018 г. коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР «впервые с 2014 г. опустились ниже среднего значения за последние пять лет», а этот показатель, как считают многие участники рынка, «определяет меру успеха» соглашения ОПЕК+, говорится в докладе МЭА. С начала действия этого соглашения запасы сократились на 233 млн баррелей, в том числе на 26,8 млн баррелей в марте по сравнению с февралем. По последним данным, запасы составляют 2,819 млрд баррелей, что на 1 млн баррелей ниже среднего пятилетнего показателя.