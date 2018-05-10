Цена нефти может вернуться к $100 за баррель – BofA Merrill Lynch
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Аналитики дают разные оценки возможного сокращения экспорта нефти из Ирана в результате новых санкций США
Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете аналитиков инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofA). Предложение может уменьшиться из-за продолжающегося коллапса в нефтяной отрасли Венесуэлы и возможного сокращения экспорта нефти из Ирана в результате введения против страны санкций Соединенными Штатами, которые 8 мая вышли из соглашения по иранской ядерной программе. В свою очередь сланцевые добытчики в США не смогут восполнить нехватку поставок из-за инфраструктурных ограничений в США, считают аналитики банка: там, в частности, не хватает мощностей трубопроводов для ее перекачки с основных сланцевых месторождений в Западном Техасе к экспортным терминалам и НПЗ на побережье Мексиканского залива.
Между тем благодаря росту мировой экономики потребление нефти увеличится на 1,5 млн баррелей в день в этом году и на 1,4 млн – в следующем, прогнозируют в BofA. (ОПЕК ожидает роста примерно на 1,6 млн баррелей в 2018 г. – до 98,7 млн с 97,07 млн в 2017 г.) «Мы выставляем целевую цену Brent $90 за баррель во II квартале 2019 г. и видим риск роста котировок до $100 в следующем году, хотя и обеспокоены тем, что подобное развитие ситуации может произойти и раньше», – говорится в отчете банка.
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