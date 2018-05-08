Трамп объявил о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном

Nazanin Tabatabaee Yazdi / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном – точнее, из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вопроса о ядерной программе Ирана. Об этом Трамп объявил на пресс-конференции в Белом доме, в Зале дипломатических приемов. «Я объявляю, что США выходят из ядерной сделки с Ираном», – заявил Трамп.

Он, кроме того, сказал, что немедленно подпишет документ о «санкциях самого высокого уровня» против Ирана. «Санкции самого высокого уровня вступят в действие в полном объеме. Если режим не откажется от своих ядерных амбиций, его ждут более серьезные проблемы, чем когда-либо прежде», – сказал Трамп.

Трамп назвал Иран главным государством – спонсором международного терроризма, представляющим особую опасность из-за наличия потенциала создания ядерного оружия и средств его доставки. «У нас есть доказательства... что отказ иранского режима от программы создания ядерного оружия был ложным», – отметил президент США.

Трамп счел ядерную сделку «порочной, гнилой по своей сути». «После консультаций [со странами – партнерами по сделке] мне стало ясно, что мы не сможем предотвратить создание ядерной бомбы в рамках этого разваливающегося, прогнившего соглашения <...> Если бы я позволил этой сделке продолжиться, мы скоро имели бы дело с ядерной гонкой вооружений на Ближнем Востоке», – заявил Трамп.

Иранское государственное телевидение назвало решение Трампа выйти из СПВД незаконным, нелегитимным и подрывающим систему международных договоренностей, передало агентство Reuters. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении США и видят в нем угрозу режиму нераспространения ядерного оружия. Выход США из сделки с Ираном поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Еще во время своей кампании Трамп объявил соглашение «очень плохой сделкой» и грозился выйти из него. Во время недавних визитов в США президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель они пытались убедить Трампа остаться в соглашении, но президент США потребовал изменить его и, в частности, наложить ограничения на ракетную программу Ирана и продлить ограничения на иранские ядерные исследования на период после 2020 г. Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что для Ирана недопустима никакая модификация соглашения, и если США выйдут из него, это сделает и Иран. При этом МАГАТЭ неизменно подтверждало выполнение Ираном своих обязательств по соглашению.

От чего отказались США

СВПД, утвержденный резолюцией Совета Безопасности ООН в 2015 г., предусматривал сворачивание ядерной программы Ирана – в частности, резкое сокращение числа центрифуг по обогащению урана и закрытие ряда ядерных объектов. Взамен с Ирана снималась часть санкций, он получал доступ к международной финансовой системе. Впрочем, расчет Ирана на экономические бонусы от сделки не оправдался – в конце прошлого года, после того как Трамп заявил о желании выйти из СВПД, иностранные банки стали отказываться от работы с иранскими контрагентами, инвесторы заняли осторожную позицию, а курс иранского риала к доллару резко упал.

Представители ЕС, Франции, Германии и Великобритании во вторник на встрече в Брюсселе с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи подтвердили свою поддержку СВПД по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС. «ЕС и тройка европейских государств использовали эту возможность, чтобы подтвердить свою поддержку полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами», – говорится в сообщении. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков тоже призвал США не разрывать сделку, о ее поддержке заявлял и МИД Китая.

Что дальше?

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, в Вашингтоне эксперты обеих партий выражали озабоченность по поводу решения Трампа. Само соглашение с Ираном, которое администрация Барака Обамы считала одним из своих важнейших достижений, рассматривалось как первый шаг к включению Ирана в мировое сообщество. Сейчас же, когда Иран не получил необходимых дивидендов, он может занять радикальную позицию по ряду вопросов, в связи с чем и выражались опасения. Что касается России, то после заключения СВПД Иран сразу же показал себя как сложный экономический и политический партнер Москвы, надеясь на дивиденды от сотрудничества с Западом. Теперь же Тегеран, полагает Пухов, проявит большую сговорчивость с Россией и в экономических вопросах, и в Сирии.

Отказ от ядерного соглашения с Ираном может открыть путь, ведущий к войне, опасается дипломат одной из западных стран. По его словам, во время второго срока президента Джорджа Буша-младшего обсуждался вопрос о военном решении иранской ядерной проблемы, однако против этого выступили госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс. Уволенный в феврале госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис также были противниками военного решения. Но сейчас Мэттис оказался один, а новые госсекретарь Майк Помпео и особенно помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон являются сторонниками радикальных подходов к Ирану, говорит собеседник «Ведомостей».