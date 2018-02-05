СМИ сообщили о переговорах Ирана с «Роснефтью» о разработке месторождения Азар

У «Роснефти» есть соглашение о стратегическом сотрудничестве с National Iranian Oil Company Ahmad Halabisaz / Xinhua / Zuma / ТАСС

Иран ведет переговоры с российско-иранским консорциумом о разработке месторождения Азар. Об этом председатель правления Иранской нефтяной инженерно-девелоперской компании (PEDEC) Нуреддин Шахназизаде рассказал в интервью информагентству ISNA.

В настоящее время добыча нефти на месторождении составляет 30 000 баррелей в сутки, уточнил Шахназизаде. «Добыча нефти на месторождении Азар достигнет 65 000 баррелей в сутки, а затем и 100 000 баррелей в сутки в рамках проекта развития этого месторождения, предложенного в ходе переговоров с иранско-российским консорциумом», – добавил он. Он уточнил, что в консорциум входят «Роснефть» и иранская Sarvak Azar Engineering and Development.

«Роснефть» не ведет переговоров о вхождении в проект Азар, сообщил «Ведомостям» представитель нефтяной компании. «Вместе с тем, компания заинтересована в развитии долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с иранскими партнерами по ключевым направлениям деятельности, включая разведку и добычу, оказание сервисных услуг, локализацию технологий и обучение кадров», - сказал он. Соответствующее соглашение «Роснефть» подписала с компанией National Iranian Oil Company в ноябре 2017 г., отметил представитель российской компании.

«Роснефть» в ноябре прошлого года составила дорожную карту с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) по реализации стратегических проектов в сфере нефтегазодобычи на территории Ирана. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что стороны могут подписать несколько обязывающих соглашений, по которым инвестируют в совместные нефтегазовые проекты суммарно $30 млрд. Какие конкретно месторождения «Роснефть» и Иран будут разрабатывать, в каких пропорциях инвестировать, а главное, сколько готова на это потратить «Роснефть», Сечин не раскрывал.

«Газпром нефть» пыталась приступить к разработке Азара в 2009 г., тогда компания подписала с NIOC меморандум о взаимопонимании, учитывающий возможность сотрудничества компаний на этом месторождении. Но процессу помешали санкции, которые в 2006 г. наложил Совет безопасности ООН из-за иранской ядерной программы, а в сентябре 2011 г. Иран раскритиковал «Газпром нефть» за затягивание процесса разработки месторождения Азар, а затем исключил компанию из проекта.