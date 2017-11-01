«Роснефть» оценила будущие инвестиции в Иран

Стороны могут реализовать проекты на $30 млрд с добычей 55 млн т в год

По словам Сечина, речь идет «о целой серии месторождений - нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами Simon Dawson / Bloomberg

В среду, 1 ноября, «Роснефть» и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) составили дорожную карту по реализации стратегических проектов в сфере нефтегазодобычи на территории Ирана. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил после подписания, что стороны могут в ближайшее время подписать несколько обязывающих соглашений, по которым инвестируют в совместные нефтегазовые проекты суммарно $30 млрд. После их разработки общая добыча на них может быть до 55 млн т в год, передает «Интерфакс».

По словам Сечина, речь идет «о целой серии месторождений - нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами. Названия месторождений и запасы Сечин не привел, а представитель «Роснефти» об этом говорить отказался.

Какие конкретно месторождения «Роснефть» и Иран будут разрабатывать, в каких пропорциях инвестировать, а главное, сколько готова на это потратить «Роснефть», Сечин не привел (для сравнения: общие капитальные затраты «Роснефти» на 2017 г. оцениваются в $17 млрд).

Не только «Роснефть» претендует на иранские недра - «Лукойл» продолжительное время вел переговоры с NIOC об освоении двух месторождений – Мансури и Аб-Теймур. «Это крупнейшие месторождения, в каждом больше 1 млрд т геологических запасов», - говорил в начале октября президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Сейчас по Мансури мы подходим к завершающему этапу, надеемся к I кварталу 2018 г. подписать контракт, по второму месторождению у нас достаточно активно идет переговорный процесс», - рассказывал он.

Добыча нефти на каждом из двух месторождений в Иране - Мансури и Аб-Теймур, по которым компания ведет переговоры, оценивается в 140 000 барр. в сутки.

«Роснефти» могут быть интересны поставки нефти из Ирана на недавно приобретенный индийский НПЗ Essar Oil в Вадинаре, следует из расшифровки общения Сечина и экс-министра экономики Алексея Улюкаева за несколько минут до ареста последнего. «Слушай, нефть там [на НПЗ Essar] будет иранская?», - спрашивал Улюкаев. «Мы думаем, что часть иранская, часть - венесуэльская», - отвечал ему Сечин. У «Роснефти» также есть контракт с венесуэльской PDVSA на закупку у нее нефти, «Роснефть» даже заплатила компании авансы, суммарно на $6,5 млрд, $500 млн из которых компания к середине 2017 г. уже компенсировала за счет поставок нефти.