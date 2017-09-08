Россия не готова продлевать соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти

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После отмены сделки по ограничению добычи в 2018 г. страны договорились начать постепенно увеличивать добычу, говорил Новак в июне Vincent Kessler / REUTERS

Россия не принимала решения о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Более того, она считает, что делать это надо только в случае форс-мажора, заявил в интервью РБК-ТВ министр энергетики Александр Новак. «Мы исходим из того, что рынок балансируется, – объяснил чиновник. – Мы видим стабильные цены в районе $50 [за баррель], меньшую волатильность, снижение запасов». «Если вдруг <...> рынок не будет сбалансирован и мы будем видеть риск для рынка, тогда будем обсуждать с коллегами такие опции, как продление», – добавил Новак.

Соглашение о сокращении добычи нефти между ОПЕК и присоединившимися к картелю странами, в том числе и Россией, продлено с 1 июля нынешнего года на девять месяцев – до 1 апреля 2018 г.

Пока форс-мажоры лишь помогают сделке ОПЕК+. Цена нефти Brent превысила $54 за 1 барр. – из-за ураганов в США добыча в Техасе снизилась, напоминает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Новак отметил, что текущая цена на нефть позволяет обеспечивать инвестиции в отрасль: «Мы видим возврат инвестиций, которые сократились в 2014–2015 гг. на сумму более $500 млрд. Для нас важно, что такая цена оптимальна и для производителей, и для потребителей. Тем не менее я не исключаю волатильности, которая может зависеть от форс-мажорных обстоятельств, от ситуации в той же Ливии, Нигерии и т. д.». Эффект от сделки ОПЕК+ есть: например, в США (по данным EIA) с начала марта запасы в нефтехранилищах сократились по сравнению с прошлым годом на 2,4%.

Сделка ОПЕК+ мало на что повлияла, считает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Как участники ОПЕК добывали в 2016 г. 32,7 млн барр. в сутки, так и добывают. «Про старую договоренность – ограничить добычу 30 млн барр. в сутки – все вообще забыли. Сейчас просто часть участников ОПЕК, например Саудовская Аравия, снизили производство, а другие – Иран, Нигерия и Ливия – увеличили. Последняя, например, увеличила добычу с 390 000 барр. в сутки до 1 млн, скептичен Вахрамеев.

После отмены сделки по ограничению добычи в 2018 г. страны договорились начать постепенно увеличивать добычу, говорил Новак в июне. Саудовская Аравия по итогам июля добывала в среднем 10,1 млн барр. в сутки, сказано в данных ОПЕК, тогда как может увеличить производство до 12,5 млн барр. в сутки, напоминает Вахрамеев. Добычу может увеличить и Казахстан на 6,8% от текущих 1,5 млн барр. в сутки, говорит аналитик Сбербанка Валерий Нестеров. Он отмечает, что производство в России после отмены сделки может также вырасти с текущих 10,95 млн барр. в день до 11,2 млн барр. В 2019 г. производство может составить и 11,6 млн барр. в сутки.

Россия готовится к этому: большая часть бурильных работ приходится на «Лукойл» и «Роснефть», отмечали аналитики Citi. Эксплуатационное бурение у «Роснефти» в первом полугодии 2017 г. к уровню 2016 г. выросло на 22% до 5,5 млн м, у «Лукойла» – на 26,5%, а капитальные затраты в сегменте разведки и добычи увеличились на 18 млрд до 98 млрд руб.

«Сланцевая революция и падение цен на нефть побудили крупнейшие нефтяные компании пересмотреть уровень капвложений, оптимизировать и снизить затраты», – говорит Нестеров. По его мнению, завершение сделки ОПЕК+ снова приведет к падению цен на нефть: спрос уже не будет расти прежними темпами, а хранилища быстро затоварятся после отмены ограничений. Прогнозировать рост или сохранение спроса Вахрамеев не берется: эластичность слишком низкая, изменение спроса на 2% может привести к изменению цены на 40%.

Продлить сделку возможно, полагает аналитик БКС Кирилл Таченников: «Но возможно не на весь объем, так как спрос постепенно растет и как раз на III квартал 2017 г. пришелся традиционный сезонный скачок примерно на 1,3–1,5 млн барр. в сутки, при этом запасы в первом полугодии не выросли». Рост спроса на 1,5 млн барр., как прогнозирует ОПЕК, в 2018 г. недостаточен, чтобы поглотить предложение после отмены сделки ОПЕК+, считает Нестеров.