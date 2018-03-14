Новый госсекретарь США: что известно о Майке Помпео

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Раньше Майк Помпео был директором Центрального разведывательного управления США Douliery Olivier / Abaca Press / TASS

Рекс Тиллерсон усидел в должности госсекретаря лишь год: устав от постоянных разногласий с бывшим гендиректором нефтяной компании ExxonMobil, Дональд Трамп нашел на эту должность человека, с кем, по словам президента США, он «мыслит одинаково». Это Майк Помпео – офицер, бизнесмен и конгрессмен.

В администрации Трампа, где миллиардер сидит на миллионере, Помпео ближе остальных к среднему американцу, иронизирует интернет-СМИ McClatchyDC. Тиллерсон при назначении госсекретарем сдал в минюст финансовый отчет аж на 38 страницах. А Помпео, ставший после избрания Трампа директором ЦРУ, уложился всего в восемь. У него оказался индивидуальный пенсионной счет, несколько паев, полис страхования жизни и 30-летняя закладная на дом. На тот момент Помпео был членом палаты представителей конгресса США и получал зарплату $174 000 в год. Больше у него не нашлось ни одного источника дохода более $5000 в год. Не оказалось у Помпео, в отличие от Тиллерсона, ничего, что могло бы вызвать конфликт интересов, – ни членства в советах директоров, ни акций конкретной компании. Center for Responsive Politics оценивал состояние Помпео на конец 2016 г. в $266 510. С тех пор он не особо разбогател: зарплата директора ЦРУ – $185 100 в год. В списке депутатов нижней палаты по доходам Помпео держался ниже 300-го места из 435.

На границе с ГДР

Помпео родился 30 декабря 1963 г. в г. Ориндже (Калифорния) в семье инженера. «Большинство летних каникул я провел, работая на семейной ферме в Уинфилде (Канзас)», – рассказывал он при вступлении в должность директора ЦРУ.

В школе Помпео пользовался популярностью, был весьма коммуникабельным и простым в общении, вспоминает его друг детства Джон Рид на страницах газеты Orange County Register: «Майк из тех парней, которые уже родились умными. Ему не надо было учиться. Он и не учился без перерыва. Но мог объяснить нам тему так, как не смогли бы учителя».

Так считает Помпео Пару лет назад Помпео заявил, что Эдварда Сноудена стоит казнить за то, что он сделал: «Сноудена нужно вернуть из России и предать суду, и думаю, что подходящим исходом будет смертный приговор за то, что он подверг моих друзей, ваших друзей, служащих сегодня в армии, чрезмерному риску из-за украденной и переданной зарубежным властям информации». Студенческий журнал Wichita Eagle университета Уичито цитирует его слова на встрече с учащимися, что США обязаны вести слежку за лидерами других стран: «Почему нужно следить за Германией? Оказывается, там ошивается «Аль-Каида» . Зачем нужно следить за друзьями? Потому что у них можно найти людей, которые пытаются сильно навредить Америке». В 2014 г. Помпео выступал против обнародования расследования сената о методах допроса, практикуемых ЦРУ после событий 11 сентября 2001 г. «Эти мужчины и женщины не пыточных дел мастера, а патриоты. Применяемые ими [методы] были в рамках закона, конституции», – цитирует его Politico. После теракта на марафоне в Бостоне в 2013 г. Помпео обрушился на мусульманских лидеров. «Прошло два месяца, как случились эти атаки <...> молчание лидеров мусульман становится очень громким», – цитирует ВВС. Лидеры мусульман «потенциально вовлечены» в теракты: «Когда большинство опустошительных терактов в Америке в последние 20 лет совершают в основном люди одной веры и во имя этой веры, особые обязательства возникают у лидеров этой веры». В ответ Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) возразил, что ряд мусульманских организаций выпустили заявления, осуждающие терроризм и призывающие молиться за его жертв. Взгляды Трампа и Помпео очень близки, отмечает The Guardian. Например, ядерная сделка с Ираном им обоим в отличие от Тиллерсона не нравится. «Каждый год, начиная с 1984 г., госдепартамент отзывается об Иране как о государстве, спонсирующем терроризм, – писал Помпео в 2016 г. в колонке для сайта Fox News. – Ядерная сделка Обамы с Ираном подвергает нас все возрастающему риску». Обама добьется того, что «миллиарды долларов хлынут в Иран <...> и тот сможет нарастить поддержку террористических групп вроде «Хезболлы» (запрещена в России)». Согласен Помпео с Трампом и в том, что изменение климата не так сильно связано с деятельностью человечества, как заявляют зеленые. А Парижские соглашения он назвал «дорогим бременем» на шее США. Тиллерсон убеждал Трампа не выходить из Парижских соглашений. Дональд Трамп назвал американские СМИ «врагами народа». Помпео в роли директора ЦРУ в апреле тоже прошелся по свободе слова, но более осторожно. Главной целью стал WikiLeaks. «[Это] негосударственная враждебная разведка, часто действующая по наущению игроков вроде России, – цитировало его интернет-СМИ The Intercept. – Мы не можем и дальше позволять [Джулиану]Ассанжу и его коллегам использовать ценности свободы слова против нас». Свернуть Прочитать полный текст

«Майк – крайне правый, непоколебимо консервативный человек», – продолжает Рид. При этом на политике для него свет клином не сошелся. Сам Рид – умеренный демократ, сейлз-менеджер, но их дружба продолжается до сих пор: «Мы просто не говорим о политике. Она не должна разрушать нашу дружбу <...> Круто то, что успех не ударил ему в голову. Он все тот же Майк-волк». «Волки» – название школьной баскетбольной команды, где играл Помпео. По словам Рида, «великим спортсменом он не был; выше среднего, но далеко от отличного игрока».

В 1982 г. Помпео поступил в военную академию Вест-Пойнт изучать инженерное дело и стал лучшим учеником выпуска 1986 г. Пять лет прослужил в армии, в том числе на границе ФРГ и ГДР командиром танкового взвода и на Ближнем Востоке во время первой войны в Заливе, пишет The Independent. А потом пару лет изучал юриспруденцию в Гарварде и еще столько же работал адвокатом в Вашингтоне.

Вклад в Boeing

В 1997 г. Помпео с тремя однокурсниками по Вест-Пойнту (трое из четверых входили в 5% лучших в своем выпуске) решили открыть собственный бизнес – производство авиакомплектующих. Новую компанию назвали Thayer Aerospace в честь полковника Сильвануса Тайера, основателя Вест-Пойнта (позже ее переименовали в Nex-Tech Aerospace). Так Помпео вернулся в родной Канзас, где в г. Уичито сосредоточено производство авиакомпонентов, и стал гендиректором Thayer Aerospace.

Идея у друзей была проста – путем слияний объединить ряд компаний в одну и экономить на издержках, пишет The Business Journal. Для запуска бизнеса партнеры привлекли капитал ряда фондов, в том числе Koch Venture Capital миллиардеров Чарльза и Дэвида Кохов. Были куплены небольшие компании (Aero Machine, Precision Profiling, B&B Machine в Канзасе и Advance Tool & Die в Сент-Луисе) – совокупно в них работало 200 человек.

«Не секрет, что [авиапроизводители] стараются сократить количество своих поставщиков», – рассказывал Помпео The Business Journal. Новые владельцы внедрили систему, отслеживающую нахождение деталей в реальном времени. «Когда у вас на конвейере стоит самолет стоимостью миллионы долларов, а к нему нет нужных деталей, это влетает в копейку», – объяснял Помпео. Его комплектующие можно встретить в самолетах Boeing, Gulfstream, Cessna и многих других.

В 2006 г. бизнес был куплен инвесткомпанией Highland Capital Management, сумма сделки не раскрывалась, пишет Business Wire. А свои бизнес-навыки Помпео продолжал оттачивать на посту президента компании Sentry International, производящей оборудование для нефтяной индустрии.

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