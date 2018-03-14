Новый госсекретарь США: что известно о Майке Помпео
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Рекс Тиллерсон усидел в должности госсекретаря лишь год: устав от постоянных разногласий с бывшим гендиректором нефтяной компании ExxonMobil, Дональд Трамп нашел на эту должность человека, с кем, по словам президента США, он «мыслит одинаково». Это Майк Помпео – офицер, бизнесмен и конгрессмен.
В администрации Трампа, где миллиардер сидит на миллионере, Помпео ближе остальных к среднему американцу, иронизирует интернет-СМИ McClatchyDC. Тиллерсон при назначении госсекретарем сдал в минюст финансовый отчет аж на 38 страницах. А Помпео, ставший после избрания Трампа директором ЦРУ, уложился всего в восемь. У него оказался индивидуальный пенсионной счет, несколько паев, полис страхования жизни и 30-летняя закладная на дом. На тот момент Помпео был членом палаты представителей конгресса США и получал зарплату $174 000 в год. Больше у него не нашлось ни одного источника дохода более $5000 в год. Не оказалось у Помпео, в отличие от Тиллерсона, ничего, что могло бы вызвать конфликт интересов, – ни членства в советах директоров, ни акций конкретной компании. Center for Responsive Politics оценивал состояние Помпео на конец 2016 г. в $266 510. С тех пор он не особо разбогател: зарплата директора ЦРУ – $185 100 в год. В списке депутатов нижней палаты по доходам Помпео держался ниже 300-го места из 435.
На границе с ГДР
Помпео родился 30 декабря 1963 г. в г. Ориндже (Калифорния) в семье инженера. «Большинство летних каникул я провел, работая на семейной ферме в Уинфилде (Канзас)», – рассказывал он при вступлении в должность директора ЦРУ.
В школе Помпео пользовался популярностью, был весьма коммуникабельным и простым в общении, вспоминает его друг детства Джон Рид на страницах газеты Orange County Register: «Майк из тех парней, которые уже родились умными. Ему не надо было учиться. Он и не учился без перерыва. Но мог объяснить нам тему так, как не смогли бы учителя».
Пару лет назад Помпео заявил, что Эдварда Сноудена стоит казнить за то, что он сделал: «Сноудена нужно вернуть из России и предать суду, и думаю, что подходящим исходом будет смертный приговор за то, что он подверг моих друзей, ваших друзей, служащих сегодня в армии, чрезмерному риску из-за украденной и переданной зарубежным властям информации». Студенческий журнал Wichita Eagle университета Уичито цитирует его слова на встрече с учащимися, что США обязаны вести слежку за лидерами других стран: «Почему нужно следить за Германией? Оказывается, там ошивается «Аль-Каида» . Зачем нужно следить за друзьями? Потому что у них можно найти людей, которые пытаются сильно навредить Америке». В 2014 г. Помпео выступал против обнародования расследования сената о методах допроса, практикуемых ЦРУ после событий 11 сентября 2001 г. «Эти мужчины и женщины не пыточных дел мастера, а патриоты. Применяемые ими [методы] были в рамках закона, конституции», – цитирует его Politico. После теракта на марафоне в Бостоне в 2013 г. Помпео обрушился на мусульманских лидеров. «Прошло два месяца, как случились эти атаки <...> молчание лидеров мусульман становится очень громким», – цитирует ВВС. Лидеры мусульман «потенциально вовлечены» в теракты: «Когда большинство опустошительных терактов в Америке в последние 20 лет совершают в основном люди одной веры и во имя этой веры, особые обязательства возникают у лидеров этой веры». В ответ Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) возразил, что ряд мусульманских организаций выпустили заявления, осуждающие терроризм и призывающие молиться за его жертв. Взгляды Трампа и Помпео очень близки, отмечает The Guardian. Например, ядерная сделка с Ираном им обоим в отличие от Тиллерсона не нравится. «Каждый год, начиная с 1984 г., госдепартамент отзывается об Иране как о государстве, спонсирующем терроризм, – писал Помпео в 2016 г. в колонке для сайта Fox News. – Ядерная сделка Обамы с Ираном подвергает нас все возрастающему риску». Обама добьется того, что «миллиарды долларов хлынут в Иран <...> и тот сможет нарастить поддержку террористических групп вроде «Хезболлы» (запрещена в России)». Согласен Помпео с Трампом и в том, что изменение климата не так сильно связано с деятельностью человечества, как заявляют зеленые. А Парижские соглашения он назвал «дорогим бременем» на шее США. Тиллерсон убеждал Трампа не выходить из Парижских соглашений. Дональд Трамп назвал американские СМИ «врагами народа». Помпео в роли директора ЦРУ в апреле тоже прошелся по свободе слова, но более осторожно. Главной целью стал WikiLeaks. «[Это] негосударственная враждебная разведка, часто действующая по наущению игроков вроде России, – цитировало его интернет-СМИ The Intercept. – Мы не можем и дальше позволять [Джулиану]Ассанжу и его коллегам использовать ценности свободы слова против нас».
«Майк – крайне правый, непоколебимо консервативный человек», – продолжает Рид. При этом на политике для него свет клином не сошелся. Сам Рид – умеренный демократ, сейлз-менеджер, но их дружба продолжается до сих пор: «Мы просто не говорим о политике. Она не должна разрушать нашу дружбу <...> Круто то, что успех не ударил ему в голову. Он все тот же Майк-волк». «Волки» – название школьной баскетбольной команды, где играл Помпео. По словам Рида, «великим спортсменом он не был; выше среднего, но далеко от отличного игрока».
В 1982 г. Помпео поступил в военную академию Вест-Пойнт изучать инженерное дело и стал лучшим учеником выпуска 1986 г. Пять лет прослужил в армии, в том числе на границе ФРГ и ГДР командиром танкового взвода и на Ближнем Востоке во время первой войны в Заливе, пишет The Independent. А потом пару лет изучал юриспруденцию в Гарварде и еще столько же работал адвокатом в Вашингтоне.
Вклад в Boeing
В 1997 г. Помпео с тремя однокурсниками по Вест-Пойнту (трое из четверых входили в 5% лучших в своем выпуске) решили открыть собственный бизнес – производство авиакомплектующих. Новую компанию назвали Thayer Aerospace в честь полковника Сильвануса Тайера, основателя Вест-Пойнта (позже ее переименовали в Nex-Tech Aerospace). Так Помпео вернулся в родной Канзас, где в г. Уичито сосредоточено производство авиакомпонентов, и стал гендиректором Thayer Aerospace.
Идея у друзей была проста – путем слияний объединить ряд компаний в одну и экономить на издержках, пишет The Business Journal. Для запуска бизнеса партнеры привлекли капитал ряда фондов, в том числе Koch Venture Capital миллиардеров Чарльза и Дэвида Кохов. Были куплены небольшие компании (Aero Machine, Precision Profiling, B&B Machine в Канзасе и Advance Tool & Die в Сент-Луисе) – совокупно в них работало 200 человек.
«Не секрет, что [авиапроизводители] стараются сократить количество своих поставщиков», – рассказывал Помпео The Business Journal. Новые владельцы внедрили систему, отслеживающую нахождение деталей в реальном времени. «Когда у вас на конвейере стоит самолет стоимостью миллионы долларов, а к нему нет нужных деталей, это влетает в копейку», – объяснял Помпео. Его комплектующие можно встретить в самолетах Boeing, Gulfstream, Cessna и многих других.
В 2006 г. бизнес был куплен инвесткомпанией Highland Capital Management, сумма сделки не раскрывалась, пишет Business Wire. А свои бизнес-навыки Помпео продолжал оттачивать на посту президента компании Sentry International, производящей оборудование для нефтяной индустрии.
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