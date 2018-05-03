Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4559 от 03.05.2018 под заголовком: Цифра недели: 500 кг документов

Может ли кража иранского ядерного архива привести к сближению Москвы с Тегераном

Мировое сообщество не сможет игнорировать новые данные об иранском военном атоме
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Ядерный архив Ирана – 500 кг документов в множестве папок, а еще разные электронные носители – украден израильским «Моссадом». «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует» – такой девиз (из библейской Книги притч Соломоновых) написан на гербе этой выдающейся и даже героической спецслужбы; сдается мне, что часть благоденствия израильского народа как раз и объясняется наличием «Моссада».

Множество операций составили славу «Моссада», меня в свое время особенно впечатлили две: поиск и освобождение мальчика по имени Йоселе Шумахер и операция «Гнев Божий», стоившая жизни всем участникам нападения на израильскую команду во время Олимпиады 1972 г. в Мюнхене.

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