Трампу не нравится ядерная сделка с Ираном

Появились слухи, что США объявят о выходе из соглашения на этой неделе

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Иранская сделка под угрозой

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Многие из советников Трампа, включая госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра обороны Джима Мэттиса, выступают за сохранение сделки. Но президент еще не принял окончательного решения Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп к 15 октября должен объявить о том, продолжит ли страна участвовать в международном соглашении об ограничении ядерной программы Ирана. Оно было заключено в 2015 г. шестеркой государств в обмен на снятие санкций с Тегерана. Ожидается, что Трамп откажется подтверждать сделку, обвинив Тегеран в несоблюдении условий соглашения, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Тогда судьба соглашения будет зависеть от конгресса.