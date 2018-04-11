Ближневосточный конфликт вышел на финансовый рынок

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Из-за того что Саудовская Аравия неожиданно привлекла $11 млрд, Катару, возможно, придется предложить инвесторам повышенную доходность по своим облигациям Hassan Ammar / AP

Саудовская Аравия удивила инвесторов во вторник, неожиданно проведя эмиссию бондов на $11 млрд. Этим она спутала карты своему сопернику Катару и вызвала опасения, что дипломатический конфликт между ними может перетечь в финансовый сектор.

Как утверждают работавшие над организацией эмиссии банкиры, Эр-Рияд не стал тратить время на попытки привлечь инвесторов, то есть проводить роуд-шоу, а разместил облигации сразу. Причем сделал это через день после того, как Катар начал собственное роуд-шоу, чтобы впервые почти за два года привлечь средства на международном долговом рынке. По словам банкиров, это может охладить интерес инвесторов к бондам менее крупного государства.