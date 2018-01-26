Интернет-цензура ударила по малому бизнесу Ирана

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В попытке остановить антиправительственные выступления власти Ирана в конце декабря на две недели заблокировали популярный в стране мессенджер Telegram и замедлили скорость интернет-соединения. Эти ограничения негативно отразились на экономике страны – в частности, на малом бизнесе.

Приложением Telegram пользуются более 40 млн иранцев. Благодаря шифрованию оно было одним из основных способов обмена информацией между протестующими. В середине января ситуация в стране успокоилась, но в случае новых протестов Тегерану придется взвешивать экономические риски, связанные с цензурой. Компании, работающие онлайн, – одни из немногих в Иране, бизнес которых развивается, кроме нефтяной отрасли, отмечает гендиректор исследовательской фирмы The MENA Catalysts Сэм Блаттейс. «Отношения Ирана с интернетом – это одновременно любовь и ненависть», – отмечает он.

Некоторые иранские бизнесмены говорят, что блокировка Telegram пошатнула их доверие к президенту Хасану Рухани, политику с относительно умеренными взглядами. Во время протестов Рухани настаивал на сохранении беспрепятственного доступа к таким мессенджерам, как Telegram, обосновывая это экономическими соображениями. Но верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи или лояльные ему официальные лица решили заблокировать сервис. Неизвестно, кто именно отдал такое распоряжение. «Казалось, что Рухани убедит их не блокировать Telegram», – утверждает Реза Шалбаф-заде, инженер-программист стартапа, занимающегося доставкой посылок.

Официальная статистика позволяет предположить, что интернет-цензура оказала существенное влияние на экономику. За две недели протестов число банковских транзакций уменьшилось на 40%. Министр информационных и телекоммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми не назвал точную причину этого, но в видеоролике на новостном сайте парламента отметил необходимость найти баланс между национальной безопасностью и возможностью людей свободно общаться и заниматься бизнесом онлайн.

По меньшей мере 50 000 иранских компаний используют Telegram для бизнеса, согласно Twitter-аккаунту, который был создан во время протестов. По другим оценкам, цифры более скромные. 10 000–15 000 компаний почти полностью работают онлайн и могли бы обанкротиться в случае постоянной блокировки доступа в интернет, оценил Афшина Колахи из Иранской торговой палаты. Например, основателю потокового видеосервиса rooydad.tv Навиду Бехранги пришлось на несколько дней остановить работу над своим сайтом из-за ограничений во время протестов, что вызвало недовольство клиентов. «Я знаю много других стартапов в Иране, и у всех тоже было много проблем. Особенно у тех, чья работа напрямую связана с Telegram», – утверждает он.

Интернет-экономика Ирана невелика по мировым стандартам, но быстро растет. Согласно официальной статистике, мобильным интернетом в прошлом году пользовались около 47 млн иранцев, или примерно 60% населения. По словам одного из ветеранов технологического сектора Ирана Фарида Халеши, ограничение доступа к каналам связи может отпугнуть столь необходимых стране инвесторов. «Если мы хотим достичь значительного прогресса, то должны избегать таких непредсказуемых решений, какой бы ни была политическая ситуация», – говорит он.

Ради снижения безработицы, которая находится на уровне 12%, Рухани выступал за смягчение регулирования интернета. Через него в стране предоставляется 70% услуг, говорил президент в декабре. Также он подчеркнул, что около 30 000 рабочих мест зависят от одной социальной сети. Вероятно, он намекал на Telegram, так как Twitter, Facebook и другие соцсети в Иране по-прежнему заблокированы.

Перевел Алексей Невельский