Нефтяной сектор Венесуэлы разваливается на глазах

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Нефтяные вышки (на фото – скульптура рядом со зданием госкомпании PDVSA в Каракасе) приносят Венесуэле все меньше и меньше денег Ivan Alvarado / Reuters

Когда генерал-майор Национальной гвардии Мануэль Кеведо возглавил министерство нефти и энергетики Венесуэлы и нефтяную госкомпанию PDVSA в ноябре 2017 г., он обещал увеличить нефтедобычу на 1 млн баррелей в день и искоренить коррупцию. Но спустя полгода она сократилась на 23%, или 450 000 баррелей в день, воровство увеличилось, менеджеры массово покидают PDVSA, а ее работники призывают Кеведо уйти. С ними согласны союзники Венесуэлы – Россия и Китай. А пока еще работающие в стране западные компании, такие как Total и Chevron, нервничают все сильнее.

Перспективы страны, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, по-видимому, продолжат ухудшаться. По мнению аналитиков, к концу года добыча может упасть еще на 0,5 млн баррелей в день, что способно еще выше подтолкнуть цены на нефть. Вероятность этого увеличится, если США введут очередные санкции против Каракаса после президентских выборов 20 мая (потенциальных соперников президент Николас Мадуро уже изолировал), а иностранные партнеры по совместным предприятиям продолжат испытывать проблемы или уходить из страны. «Там не хватает машин, инструментов и вообще всего», - заявил на прошлой неделе аналитикам гендиректор Total Патрик Пуянне. По сообщению крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger, добыча нефти в Венесуэле находится в «свободном падении».