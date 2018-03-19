Новости
Бизнес
Новости

Венесуэла погасила $1,5 млрд долга перед «Роснефтью» за предоплаты в 2017 году

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В прошлом году Венесуэла погасила долг в размере $1,5 млрд перед «Роснефтью» за предоплаты, предоставленные в 2014 г. Об этом говорится в презентации нефтяной компании.

В конце 2014 г. размер долга за предоплаты оценивался в $4 млрд. В 2016 г. Венесуэла выплатила $270 млн долга. На конец 2017 г. задолженность сократилась до $2,24 млрд.

«Мы не видим проблем в получении от Венесуэлы возврата ранее сделанных предоплат», - заявил во время телефонной конференции вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. Он напомнил, что возврат предполат предусмотрен до 2020 г.

По его словам, всего компания выдала Венесуэле в качестве предоплат $6,5 млрд, к концу февраля возвращено более $3,26 млрд. «То есть 50% этой суммы уже вернулось. Все деньги возвращаются в соответствии с контрактными обязательствами», - сказал Касимиро.

В апреле 2017 г. «Роснефть» предоставила венесуэльской государственной компании PDVSA аванс в размере $1,015 млрд. Денежные средства были выделены в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 г. «Роснефть» выдала PDVSA несколько авансов: в мае – $500 млн, в ноябре – $500 млн и $205 млн, в декабре – $280 млн.

В Венесуэле начинается голод

Выбор редактора
Политика
Новости

Явлинский заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии конкурентной борьбы на выборах. Слова Явлинского приводит пресс-служба партии.

Он назвал выборы процедурой, которая является «плебисцитом». Экономической, внешней и внутренней политике в России нужны коренные перемены, отметил Явлинский. «Прежде всего, необходима нормализация отношений с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные экономические реформы, недопущение гонки вооружений и большой войны», – добавил он. Явлинский также упомянул про экологические проблемы, связанные со строительством Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области и выступил за освобождение чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Ранее кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы президента не соответствующими мировым стандартам. Однако он признал победу Путина. Кроме того, с победой на выборах действующего российского президента поздравил кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство иностранных дел Швеции вызовет российского посла в Стокгольме из-за заявлений Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, при помощи которого отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведский МИД.

«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИДа в том, что нервно-паралитическое вещество, примененное в Солсбери, могло иметь шведское происхождение», — написала в Twitter министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. Она предложила российским властям вместо подобных заявлений предоставить все необходимые объяснения Лондону.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения» отравляющего вещества являются страны, которые с конца 1990-х гг. и по настоящее время активно проводят исследования в данной области. Она назвала такие страны, как Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, «по поводу США тоже надо ставить вопрос».

Выбор редактора
Политика
Новости

Мэй заявила о наличии у России «мотива и намерения» отравить Скрипаля

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня снова заявила, что именно Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По ее словам, «прийти к другому заключению просто невозможно», цитирует премьер-министра SkyNews.

«У них (России) была возможность сделать это. Этот нервно-паралитический агент принадлежит к группе веществ "Новичок", созданных в СССР. У России была возможность и, я полагаю, мотив и намерение. Именно такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдали до сих пор», - заявила она в ходе визита в Бирмингем.

Она также указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом. «Это случилось в Великобритании, это могло произойти в любой стране, и наши зарубежные союзники поддержали нас и в признании того, что ответственность указывает на российское государство», - добавила Мэй.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Последняя версия следствия состоит в том, что Скрипаля с дочерью отравили через вентиляцию их автомобиля.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против России, в частности о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании - высылке 23 британских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.

Выбор редактора
Политика
Новости

Макрон призвал Путина «пролить свет» на обстоятельства отравления Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил с победой на президентских выборах нынешнего главу государства Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине. Президент Франции также призвал российского лидера «пролить свет на обстоятельства» отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

«Президент республики призвал российские власти пролить свет на обстоятельства, связанные с неприемлемым нападением в Солсбери, а также вернуть твердый контроль над программами, которые не были заявлены в ОЗХО», — говорится в коммюнике.

Макрон выразил озабоченность ситуацией в сирийских районах Африн и Восточная Гута. Президент Франции призвал Москву сделать все возможное для того, чтобы прекратить военные действия в Сирии и остановить «потери среди мирного населения».

Во время телефонного разговора Макрон также призвал Россию к эффективному и скорейшему исполнению минских соглашений.

4 марта в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены Скрипаль и его дочь Юлия. По информации следствия, Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», разработкой которого якобы занималась ранее Москва. Российские власти обвинения в причастности к преступлению отвергают.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин предупредил о «непростых» решениях в будущем

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин на встрече с бывшими соперниками на выборах призвал их не поддаваться соблазну использовать «то или иное решение власти, если оно требует дополнительного объяснения». Такие решения могут быть приняты властями в ближайшие годы, допустил Путин. «Нужно всем политическим силам объединить усилия для реализации позитивной повестки дня. Это могут быть непростые решения, решения, требующие объяснения», — заявил президент.

Бывших соперников Путин призвал к «открытому и честному диалогу» при принятии таких решений. «Очень бы хотел, чтобы вы руководствовались долгосрочными интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые интересы, партийные», — сказал президент, открывая встречу.

В числе возможных непопулярных мер четвертого срока Путина в правительстве в разное время называли повышение пенсионного возраста, оптимизацию расходов на социальную поддержку, повышение налога на доходы физических лиц.

Выбор редактора
Политика
Новости

Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода Brexit

Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Великобритания и Европейский союз выработали соглашение об условиях переходного периода по Brexit, сообщила сегодня Еврокомиссия. На этой новости курс американского доллара снизился относительно корзины основных мировых валют, а курс фунта стерлингов продемонстрировал максимальное повышение за последние два месяца: до $1,4089 по сравнению с $1,3942 в пятницу.

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые договоренности стали «решительным шагом» к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС. «Мы достигли соглашения по переходному периоду», - заявил Барнье. Он сообщил, что на этой неделе представит документ группе по Brexit в Европарламенте, а также Еврокомиссии. В пятницу 23 марта его рассмотрит Евросовет.

Переходный период в отношениях Великобритании и ЕС продлится с 29 марта 2019 г. по 31 декабря 2020 г. С самого начала этого срока Великобритания будет отстранена от участия в структурах власти ЕС, однако до его конца будет частью единого рынка, таможенного союза и регулятивного пространства Евросоюза. В числе достигнутых компромиссов - соглашение, позволяющее избежать жесткой границы между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Великобритании.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Промышленное производство в феврале замедлилось до 1,5%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рост промышленного производства в России в феврале уменьшился в годовом выражении до 1,5% после 2,9% в январе, свидетельствуют данные Росстата.

В декабре темпы промпроизводства снизились до минус 1,5%, а в ноябре провалились на 3,6%. В январе-феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом промышленность увеличилась на 2,2%, компенсировав провал IV квартала предыдущего года.

Январский рост стал максимальным с июня 2017 г. Во втором полугодии 2017 г. динамика промпроизводства начала замедляться, в октябре снизилась до нуля, а затем ушла в минус, основной вклад в это внесла обрабатывающая промышленность.

Однако с исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2018 г. промышленность вновь снизилась на 1,3% после роста на 2,4% в январе.

Минэкономразвития и Центробанк прогнозировали замедление промышленности после скачка в январе. Министерство указывало, что неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе, как и ее спад в IV квартале 2017 г., обусловлены временными факторами.

За 2017 г. российская промышленность увеличилась на 1% при общем росте экономики на 1,5%.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Принадлежащий ВТБ банк прекратит работу на Украине

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

БМ банк, принадлежащий ВТБ, прекращает работу на Украине. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В 2014 г. украинские власти ввели санкции против банков с российским госкапиталом.

Решение отказаться от деятельности на Украине объясняется «стратегией по оптимизации присутствия на Украине», утвержденной акционерами группы ВТБ. «БМ Банк полностью выполнит все свои обязательства... и прежде всего, обязательства перед клиентами банка. В сентябре 2018 г. нацбанку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии», - поясняется в сообщении.

БМ банк занимает по размеру активов (примерно $115 млн) 35-е место среди 84 банков, работающих на Украине.

Выбор редактора
Политика
Новости

ОБСЕ отметила недостаточную конкуренцию на выборах президента России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президентские выборы, проведенные в России в воскресенье 18 марта, были организованы эффективно, но из-за ограничения ряда свобод конкуренция была снижена. К такому выводу пришла наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает CNN.

«Выборы президента России 18 марта прошли в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики. В то же время ЦИК проводил выборы эффективно и открыто», - говорится в докладе миссии. Документ зачитал спецкоординатор ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

«Ограничения на фундаментальные свободы - собраний, выражения мнений - ограничили пространство для политического взаимодействия и привели к недостаточному уровню конкуренции», - сказал он.

«Большинство кандидатов публично выразили уверенность в том, что действующий президент выиграет на выборах», - добавил Линк на пресс-конференции в Москве. По его словам, возможность участия в выборах была ограничена, что привело «к отсутствию подлинной политической конкуренции». «Выбор без реальной конкуренции, как мы видели на этих выборах, к сожалению, не является реальным выбором», - заявил он.

В свою очередь руководитель наблюдательной миссии Бюро Ян Петерсен отметил, что окончательный доклад по наблюдению за выборами ОБСЕ выпустит приблизительно через два месяца, передает ТАСС.

Согласно предварительным результатам ЦИК по итогам обработки 99,84% протоколов, Владимир Путин набрал 76,66% голосов, Павел Грудинин - 11,8%, Владимир Жириновский - 5,66%, Собчак - 1,67% голосов.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Выбор редактора
Технологии
Новости

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить собственный дисплей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple впервые в своей истории самостоятельно занялась разработкой дисплеев. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg. Разработки держатся в строгой тайне, а производственные мощности расположились в Калифорнии, неподалеку от штаб-квартиры компании.

Агентство уточняет, что производить дисплеи с использованием перспективной технологии MicroLED компания пока планирует небольшими партиями: дисплеи нужны производителю iPhone для тестирования. В то же время Apple инвестирует в производство значительные средства. Суммы не раскрываются.

Источники агентства уточняют, что компания разрабатывает дисплеи следующего поколения MicroLED и их использование вместо нынешних OLED-дисплеев может сделать гаджеты ярче, тоньше и поможет им потреблять меньше энергии. Такие экраны используют светоизлучающие компоненты нового типа.

Компания занимается разработкой таких дисплеев уже довольно давно, однако в прошлом году подумывала о закрытии проекта как нерентабельного. Тем не менее исследования решено было продолжить. Если проект окажется успешным, экраны нового поколения могут быть установлены на продукцию Apple через несколько лет.

По оценке Bloomberg, устройства Apple с такими экранами могут поступить в продажу не ранее чем через два года. Агентство отмечает, что сначала дисплеями нового типа могут быть оснащены «умные часы» Apple Watch и только после этого - смартфоны iPhone.

Агентство полагает, что компания стремится развивать технологию MicroLED в надежде получить преимущество в борьбе с конкурентами, такими как Samsung. По словам гендиректора компании DisplayMate Technologies, занимающейся испытанием дисплеев, Рэя Сонейры, собственные экраны - это «золотая возможность» для Apple. «Каждый может купить OLED-или LCD-экран, - рассуждает он. - Но Apple может получить в свою собственность нечто новое - MicroLED».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией «Мираторга», «Черкизово» и PepsiCo

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россельхознадзор усилил контроль за качеством продукции животного происхождения после выявления некоторых несоответствий. Речь идет о продукции, выпускаемой российскими предприятиями, включенными в реестр Таможенного союза. Об этом говорится в сообщении службы.

В частности, под усиление контроля попала продукция «Тимашевского молочного комбината» (подконтрольного PepsiCo), «Куриного царства» (принадлежит группе «Черкизово»), ЗАО «СК Короча» (принадлежит «Мираторгу»).

Также усилен контроль за продукцией таких предприятий, как ООО «Бурятмяспром», АО «Сибирская аграрная группа мясопереработка» (Томская область), ЗАО «Байсад» (Ставропольский край), ЗАО «Уралбройлер» (Челябинская область), ООО «Красноярская продовольственная компания», ООО «Птицефабрика в Белоусово» (Калужская область), ООО «Мясокомбинат "Павловская слобода"» (Московская область), ООО «Нальчикский молочный комбинат» (Кабардино-Балкария), мясоперерабатывающий завод «Компур» (Омская область), ООО «Равис - птицефабрика Сосновская» (Челябинская область), «Курский мясоперерабатывающий завод», ЗАО «Мясная галерея» (Владимирская область), ООО «Заснеженная Русь» (Нижегородская область).

В продукции этих предприятий ранее были обнаружены остатки антибиотиков, опасных микроорганизмов, а также было выявлено несоответствие состава продукции заявленному.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото