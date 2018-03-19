Бизнес

Новости

Венесуэла погасила $1,5 млрд долга перед «Роснефтью» за предоплаты в 2017 году

В прошлом году Венесуэла погасила долг в размере $1,5 млрд перед «Роснефтью» за предоплаты, предоставленные в 2014 г. Об этом говорится в презентации нефтяной компании.

В конце 2014 г. размер долга за предоплаты оценивался в $4 млрд. В 2016 г. Венесуэла выплатила $270 млн долга. На конец 2017 г. задолженность сократилась до $2,24 млрд.

«Мы не видим проблем в получении от Венесуэлы возврата ранее сделанных предоплат», - заявил во время телефонной конференции вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро. Он напомнил, что возврат предполат предусмотрен до 2020 г.

По его словам, всего компания выдала Венесуэле в качестве предоплат $6,5 млрд, к концу февраля возвращено более $3,26 млрд. «То есть 50% этой суммы уже вернулось. Все деньги возвращаются в соответствии с контрактными обязательствами», - сказал Касимиро.

В апреле 2017 г. «Роснефть» предоставила венесуэльской государственной компании PDVSA аванс в размере $1,015 млрд. Денежные средства были выделены в рамках контракта на поставку нефти. В 2016 г. «Роснефть» выдала PDVSA несколько авансов: в мае – $500 млн, в ноябре – $500 млн и $205 млн, в декабре – $280 млн.

В Венесуэле начинается голод