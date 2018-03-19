Трамп запретил гражданам США покупать венесуэльскую криптовалюту

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Мэй заявила о наличии у России «мотива и намерения» отравить Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня снова заявила, что именно Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По ее словам, «прийти к другому заключению просто невозможно», цитирует премьер-министра SkyNews.

«У них (России) была возможность сделать это. Этот нервно-паралитический агент принадлежит к группе веществ "Новичок", созданных в СССР. У России была возможность и, я полагаю, мотив и намерение. Именно такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдали до сих пор», - заявила она в ходе визита в Бирмингем.

Она также указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом. «Это случилось в Великобритании, это могло произойти в любой стране, и наши зарубежные союзники поддержали нас и в признании того, что ответственность указывает на российское государство», - добавила Мэй.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Последняя версия следствия состоит в том, что Скрипаля с дочерью отравили через вентиляцию их автомобиля.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против России, в частности о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 г. полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании - высылке 23 британских дипломатов и закрытии консульства в Санкт-Петербурге.