Санкции США против Ирана могут вызвать рост цен на нефть

Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Надбавка от Дональда Трампа

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Иран – пятый экспортер нефти в мире, санкции могут иметь последствия для рынка, предупредило Международное энергетическое агентство Raheb Homavandi / Reuters

В среду, 9 мая, цена барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2014 г. превысила $77. Цена растет, потому что весьма вероятным стало введение США санкций против Ирана: президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения об иранской ядерной программе.

В 2012 г. США и ЕС обвинили Иран в разработке ядерного оружия и ввели против него санкции, в том числе запрет экспорта иранской нефти. Ограничение было снято в январе 2016 г., когда Европа и США обязали Иран отказаться от военной ядерной программы.