Бизнес / ТЭК

Производители сланцевой нефти вышли на самоокупаемость

Лидеры отрасли наконец могут вести добычу на собственные средства
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Сланцевая революция в США началась около 10 лет назад, но до сих пор компаниям постоянно требовалось внешнее финансирование, чтобы продолжать бурить новые скважины и добывать нефть. Теперь благодаря восстановлению цен на нее лидеры отрасли впервые способны зарабатывать достаточно средств, чтобы самостоятельно покрывать расходы.

Ведущие производители сланцевой нефти, которые в последнем квартале 2017 г. едва покрывали капитальные затраты за счет средств от операционной деятельности, теперь генерируют значительный свободный денежный поток, согласно Wood Mackenzie. «Это довольно неожиданная удача для многих из этих компаний», – утверждает Эндрю Макконн из Wood Mackenzie. По его оценкам, крупные производители сланцевой нефти в США могут генерировать свободный денежный поток при цене на нефть около $53 за баррель.

В пятницу к 15.30 мск американская нефть WTI стоила около $68 за баррель.

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