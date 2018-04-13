США стали вторым производителем нефти в мире

Страна обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти, в этом году она может выйти на первое место

В марте 2018 г. США добывали 9,96 млн барр в сутки DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

США увеличили производство нефти на 1,34 млн баррелей в сутки в сравнении с показателем марта прошлого года и стали второй страной в мире по добыче нефти после России, обогнав Саудовскую Аравию, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Сейчас, по данным МЭА, Россия добывает 11,35 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия – 9,92 млн баррелей. В марте 2018 г. США добывали 9,96 млн баррелей в сутки. США продолжат увеличивать производство нефти, говорится в отчете МЭА, но препятствием к этому могут стать транспортные ограничения. При этом потребление нефти в США в январе выросло лишь на 1,23 млн баррелей в сутки к январю прошлого года. Данных за март агентство не приводит.

Рост производства в США может полностью компенсировать рост глобального потребления нефти в 2018 г. МЭА прогнозирует, что в октябре - декабре 2018 г. среднесуточное потребление нефти в мире может превысить 100 млн баррелей. По итогам I квартала этого года оно составило 98,1 млн баррелей в сутки.

Агентство уже в начале года дало прогноз, что в 2018 г. сменится лидер по производству нефти, им станут США, которые обгонят Россию. Но конкретных цифр, а также сроков агентство не приводило. Сейчас добыча в США держится на многолетних пиковых значениях, в ноябре прошлого года она превысила рекорд 1970 г. (10,044 млн баррелей в сутки) на 22 000 баррелей.

Сейчас действует сделка ОПЕК+, по которой Россия обязалась не добывать нефти более 10,9 млн баррелей в сутки (сокращение на 300 000 баррелей/сутки к октябрю 2016 г.). Остальные страны – участницы сделки должны сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Это нужно для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке, не раз заявлял министр энергетики России Александр Новак.

К маю, считает МЭА, баланс на рынке нефти может быть найден: запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале снизились на 26 млн баррелей – до 2 млрд 841 млн баррелей и были лишь на 30 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. Запасы могут снизиться до среднего пятилетнего уже в мае, прогнозирует МЭА. В настоящее время уже наблюдается дефицит нефтепродуктов, пишет МЭА.

Сделка ОПЕК+ может закончиться в конце 2018 г. Новак отмечает, что сейчас стороны (в частности Россия и Саудовская Аравия) ищут формат взаимоотношений на долгосрочную перспективу. Новый механизм, по словам Новака, мог бы включать возможность мониторинга рынка нефти, обмена информацией и «при необходимости реализации совместных действий, как было в конце 2016 г.», говорил министр.