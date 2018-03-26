Заморозку добычи нефти могут продлить до 2019 года

России невыгодно будет продолжать участвовать в соглашении об ограничении добычи нефти в 2020 г. Christian Hartmann / Reuters

Нефть сорта Brent с поставкой в мае, по данным Bloomberg, превысила в пятницу $70/барр. Последний раз так дорого нефть стоила в январе. За пятницу нефть подорожала на 2,2%.

Цена фьючерса начала расти после выступления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Как передает Reuters, министр предложил участникам соглашения ОПЕК с нефтедобывающими странами, не входящими в картель, в том числе Россией, и в 2019 г. координировать ограничение добычи ради сокращения запасов сырья. Участники соглашения, которое действует с 2017 г., обязались сократить добычу на 1,8 млн барр. в день, доля России – 300 000 барр. «Нам еще нужно время, чтобы снизить запасы [нефти] до уровня, который мы считаем приемлемым, – беспокоился министр аль-Фалих. – Говорить об этом более конкретно мы будем в середине года, когда соберемся в Вене». Аль-Фалих надеется, что к концу года участники соглашения смогут договориться о порядке взаимодействия. Соглашение дает плоды, считают его участники и ссылаются на данные Агентства энергетической информации (EIA) при минэнерго США: американские запасы упали за год на 20,7% с исторически рекордных 533,9 млн барр. в марте 2017 г.

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, комментируя слова саудовского министра, сообщил Bloomberg, что судьба соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК зависит от США: «Если они прекратят расти, можно будет выйти из соглашения в 2019 г. Если они продолжат [увеличивать нефтедобычу], нужно будет выходить в 2020 г.».

Минэнерго России ожидает, что благодаря соглашению нефтяной рынок сбалансируется во второй половине 2018 г., передает представитель министерства: «Механизм эффективен и при необходимости может применяться и в будущем». В нефтяных компаниях не ответили «Ведомостям».

До четверга ни один из участников соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК не предлагал распространить его действие и на 2019 г. – стороны говорили только о плавном выходе из сделки. В частности, в феврале министр энергетики Александр Новак предупреждал, что выход из соглашения займет несколько месяцев – нужно не допустить резких скачков предложения на рынке. В феврале, по данным ОПЕК, нефти в мире добывалось 91,7 млн барр. в день, а прогноз потребления на 2018 г.– 98,63 млн барр. в день.

Среднесуточная добыча нефти в США в 2017 г. достигла 9,3 млн барр. – на 13% больше, чем в 2016 г., в ноябре США установили исторический рекорд: 10,1 млн барр. в сутки, по данным EIA.

Желание Саудовской Аравии продлить соглашение об ограничении добычи во многом связано с IPO Saudi Aramco, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. В прошлую пятницу аль-Фалих сообщил, что размещение перенесено на конец 2018 – начало 2019 г. «Саудовцам нужно поддержать высокими ценами на нефть стоимость Saudi Aramco перед размещением», – уверен Нестеров.

В 2017 г. бюджет России получил от соглашения с ОПЕК огромные дополнительные доходы, говорил Новак (цитата по ТАСС): «С учетом того что отмечались более высокие цены, мы считаем, что в 2017 г. бюджет получил дополнительно 1,2 трлн руб. Где-то 500 млрд руб. составили доходы компаний».

Мировое потребление выросло, а производство России – нет, и ее доля на мировом рынке уменьшилась до 11,2%, или на 0,5 процентного пункта, доля ОПЕК снизилась до 33,4%, или на 0,8 п. п., а доля США увеличилась на 3,2 п. п. и составляет 9,6%.

Соглашение не будет продлено на 2019 г., уверен портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев, России оно станет невыгодно: уже начали страдать внутренние игроки, часть из них переносит ввод новых скважин, а прежняя ресурсная база истощается. Выигрыш России не так велик, да и цены уже стабилизированы, считает Вахрамеев, так что соглашение доживет максимум до конца 2018 г. Повышать цены на нефть дальше будет опасно, предупреждает он: сланцевые компании смогут воспользоваться этим и кратно увеличить добычу.