Возобновление сланцевого бума ставит Саудовскую Аравию перед выбором
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман во время визита в США на этой неделе будет продвигать новый образ своей страны – технологически развитой, религиозно терпимой и влиятельной в мире не только благодаря нефти. Всерьез задуматься об избавлении от сырьевой зависимости королевству пришлось как раз благодаря США – ведь именно из-за сланцевого бума рухнули цены на нефть.
Однако для проведения экономических и социальных реформ в будущем Саудовской Аравии нужны более высокие цены на нефть в настоящем. Риск в том, что их рост позволит производителям сланцевой нефти нарастить добычу, составить конкуренцию саудовцам на мировом рынке и в долгосрочной перспективе помешать всей программе модернизации страны. Поэтому Эр-Рияд, как и в 2014 г., снова оказался перед дилеммой, но на этот раз возможностей для маневра у него гораздо меньше. «У Саудовской Аравии сейчас амбициозная программа реформ. Очевидно, что предыдущие комментарии чиновников о том, что их не волнует снижение цен на нефть до $20 или $30 за баррель, больше не отражают ее точку зрения», – говорит Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.
Обвал цен на нефть в 2014 г. ударил по разработчикам сланцевых месторождений в США, но с тех пор они стали работать гораздо эффективнее; новую жизнь в сектор вдохнуло и восстановление цен на нефть, вызванное соглашением Саудовской Аравии, России и других стран об ограничении добычи. По прогнозам Управления энергетической информации США, нефтедобыча в США превысит 11 млн баррелей в день в 2019 г. Это может позволить американцам обогнать саудовцев.
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